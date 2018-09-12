Не все то Золотов 2 Виктор Шендерович

12.09.2018, 8:31

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Виктор Шендерович

Это что-то новенькое даже в российских грязноватых палестинах.

Не правда ли, он очень похож на водителя из банды «Черная кошка», которого убил капитан Жеглов? Шрама только не хватает.

Выплыл, значит. Неплохо сохранился.

Потом переоделся генералом.

Потом сам в это поверил.

Потом овладел словосочетанием «офицерская честь».

И некому сказать этому тузенбаху, что обитателям дворницких покоев и жандармских отделений сатисфакции не полагается. И что давнее знакомство с Путиным и Барсуковым-Кумариным — отличное основание для карьерного взлета, но не повод открывать рот.

Но любые оценки меркнут перед голой сутью произошедшего: глава Нацгвардии, личный охранник и креатура президента РФ, только что публично пригрозил оппозиционеру физической расправой.

Впрочем, после убийства Немцова мы переползли в другую реальность. Туда, где уже ничто, вроде бы, не должно удивлять. А вот поди ж ты: вздрагиваешь, увидев такое.

Атавизм.

Ничего, привыкнем.

А кто не захочет привыкать, умрет, если не съедет.

И заметьте: никому даже не пришло в голову обратиться в прокуратуру — все знают, что ею руководит такой же и оттуда же. И это общее молчаливое знание — воздух, которым мы дышим.

Худо дело, совсем худо.

Лучше не думать об этом. Нет, ну правда же: так ведь недолго и европейское самоуважение потерять… На фиг, на фиг, выбросим из головы это ужасное видение! Давайте лучше про широкие тротуары и про то, как похорошела красавица Москва. На банкете у Собянина погуляли вместе с творческой элитой, гордостью страны, бодрости набрались — и айда на велодорожки!

И не тормозим, крутим педали до Сомали, это тут уже недалеко.

Виктор Шендерович, «Сноб»