Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовки 12.09.2018, 9:03

Тарифный спор профсоюзов с ирландским лоукостером может обостриться.

Ирландская авиакомпания Ryanair в среду, 12 сентября, отменила 150 из 400 рейсов в Германии. Как заявил ранее, 11 сентября, директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс, отмена рейсов связана с забастовкой 400 пилотов и 1000 бортпроводников Ryanair, которая началась в среду в 05.01 (по Минску) и продлится сутки, сообщает dw.com.

Пассажирам, затронутым отменой рейсов, вышлют соответственные сообщения по СМС или электронной почте. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.

Выступая во Франкфурте-на-Майне перед журналистами, Джейкобс указал, что в случае, если профсоюзы продолжат курс на забастовки, руководство компании проверит двенадцать пунктов базирования Ryanair в Германии и возможно сократит там летный и обслуживающий персонал.

Тарифный спор ведется с января

Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании. В августе пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, ставшую крупнейшей за всю историю Ryanair. Профсоюзы ведут переговоры с руководством ирландской авиакомпании с января 2018, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.