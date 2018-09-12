Зачем незаметному чиновнику из Городеи автоматы? 12.09.2018, 9:11

Фото: Belsat.eu

Жителей Городеи эта новость шокировала.

Редкий арсенал в квартире и гараже скромного белорусского чиновника. Как сообщает «Белсат», поразительное видео обнародовало Министерство внутренних дел. Начальник теплоэлектростанции Сахарного комбината в Городее Леонид Штейн – опасный преступник или неосторожный коллекционер?

Пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, гранаты, взрывчатые пакеты и около 10-ти тысяч патронов различного калибра. Это далеко не полный список оружия, которое, по информации МВД, хранил в квартире и своем кабинете незаметный чиновник.

Как выяснили журналисты tut.by, владелец арсенала – начальник теплоэлектроцентрали Городейского сахарного комбината Леонид Штейн.

Жителей Городеи эта новость шокировала:

«Позавчера я встал и вышел на балкон курить – едут две легковушки, а сзади – бус. А потом иду из магазина, а там все разрытo».

«Человек всегда спокоен. Просто не верится в это».

«Человека просто подставили, а теперь на него повесят все это. Кого-то просто нужно прикрыть, а человека закрыть».

«Я не верю, что он мог чем-то таким заниматься».

«Вы знаете, сейчас все помешаны на терактах, все всего боятся. И я не исключение».

Как сообщает милиция, автомобиль жителя Городеи задержали 7-го сентября около Гомеля. В машине нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, а также патроны. После этого на работе, в доме и гараже Леонида Штейна провели обыск. Задержали также и знакомого чиновника.

На месте работы задержание Штейна не комментируют. Городейский Сахарный комбинат, секретарь:

«Постановления об аресте, постановления о возбуждении уголовного дела я не видела, фактами не владею. […] Я думаю, фактами обладает только тот орган, который непосредственно провел задержание».

Но ни Следственный комитет Гомельской области, ни пресс-служба МВД на звонки не ответили.

Винтовки Мосина и «Маузер», диски от пулемета Дегтярева и автомата ППШ времен Второй мировой, мелкокалиберные ружья, карабин «Сайга». Специалисты полагают, что оружие на милицейском видео – это, скорее, арсенал черного археолога и коллекционера, чем киллера.

«Есть фанаты просто. Они собирают, хотя это против закона. А люди либо из-за незнания, либо из-за чего-то еще собирают эти вещи, коллекционируют, хотя это коллекционированием не назовешь» – объясняет Александр Волк, работник оружейного магазина.

Другое громкое уголовное дело, связанное с незаконным оборотом оружия, возбудили в Беларуси всего месяц назад. Заведующий оружейного склада одной из частей около Барановичей больше года выносил пистолеты и автоматы и продавал их. Однако в Городею могло попасть оружие вовсе не из Беларуси. Комментирует Дмитрий Мицкевич:

«Возможно, это оружие не только из белорусских воинских частей. А может быть, она вообще не из белорусской армии. Потому что в России это все купить можно. В Украине также есть конкретные ценники на то, сколько стоит та или иная единица оружия, тот или иной боеприпас».

Гомельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса – незаконный оборот оружия. Наказание за это преступление – 7 лет лишения свободы.

Александр Попко/АА, belsat.eu