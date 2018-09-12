Как белорусы заключили стратегический союз с крымскими татарами 12.09.2018, 9:30

ВКЛ обрело надежного союзника для побед над сильными врагами.

Крымского ханства, игравшего такую большую роль на Востоке Европы к 16 веку, могло бы и не быть. Но в становлении этого татарского государства свое веское слово сказал великий князь литовский Витовт Великий. Он решил сделать ставку на Хаджи Гирея, родившегося в Лиде. Отец его был потомком властителей провинциальных татарских наместников Крымского улуса. В Литве он получил приют по милости Витовта, укрывавшего татарских мурз и эмиров для использования впоследствии в своих политических целях, пишет litvin.pl.

На деньги Витовта хан Хаджи Гирей в 1428 году сумел навербовать сторонников, из которых составил войско из 15 тысяч всадников. Их он двинул на завоевание власти в Крыму. На первых порах все шло удачно. Сначала под властью хана оказались города Солхат, Кырк-Ер. Поход Хаджи Гирея поддержали влиятельные крымские мурзы. Но вскоре счастье перестало улыбаться хану. В дело вмешалась Золотая Орда и ее хан Улу-Мухаммед посла войско для овладения полуостровом. Хаджи Герай нашел приют под крылом Великого княжества Литовского.

Но первое поражение только подстегнуло амбиции. Попытки завладеть крымской землей после смерти Витовта продолжаются. К 1433 году с новым войском крымский Гирей отбивает город Солхат и постепенно добивается достаточно прочного положения в Крыму. Ему удается даже отбить атаки ханов Золотой Орды Улу-Мухаммеда и Кичи-Мухаммеда, старавшихся поставить под свой контроль Крымский улус.

Хаджи умело использует противоречия между золотоордынцами, приобретает союзника в лице небольшого византийского княжества Феодоро, с которыми ввязывается в войну с генуэзскими колониями. К июню 1434 года итальянцы смирились и передали хану большой выкуп золотом за своих соотечественников, захваченных татарами под Кафой (Феодосией).

Новые атаки Золотой Орды вынудили крымского хана Гирея искать спасения в Великом княжестве Литовском. Великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович (1432—1440) решил, что лучше будет содержать беспокойного татарина на правах заложника. Князю не хотелось обострять отношения с Золотой Ордой. Хаджи Гирея отправили в Лиду на прокормление, где он и жил до призвания его татарскими мурзами на трон Крымского ханства.

Это случилось в 1440 году, когда Литвой уже правил Казимир Ягеллончик (1440—1492). Татарского хана немедленно вывезли в Киев, откуда его направили под сильным конвоем в Крым. О полновластии крымского хана Гирея в его улусе свидетельствуют монеты, выбитые его монетным двором в 1441 году. Вообще, став независимым владетелем, Хаджи много предпринимал усилий для увеличения доходов от своего улуса. Он организует в кооперации с генуэзцами центр морской торговли, покупает и строит собственные торговые галеры. Располагался флот крымского хана у Инкермана в глубокой и длинной бухте, которой владели византийцы из княжества Феодоро. В гавани Каламиты базировались торговые и военные галеры. Корабли первого крымского хана успешно перевозили грузы по Черному морю. Торговали с османами, которые вскоре облюбовали гавань Каламиты. Османов привлекали налоговые льготы, которые нельзя было получить у генуэзцев.

Кстати, хан яростно защищал своих партнеров по морской торговле от произвола турецкого султана. Когда в 1454 году турки попытались разорить колонии Генуи в Крыму, Хаджи высадился у Кафы с шестью тысячами бойцов. Он провел быстрые переговоры с турецким полководцем Демир-кяхьи. Их содержание так и осталось для истории тайной, но османы ушли со всеми 56 судами в море, так и не тронув городов генуэзцев.

Получив власть над Крымским ханством при прямой поддержке Великого княжества Литовского, Хаджи Гирей в отношении своих друзей-литвинов проявлял самые дружеские чувства. Он хранил благодарность великому князю за приют и помощь в трудные годы борьбы с Золотой Ордой.

Золотордынский ставленник Сеид-Ахмед-хан чувствовал себя вольготно в степных просторах у Днестра и Дона, предпринимал дерзкие набеги на южные рубежи земель Литовской державы. Так, например, он предал огню и мечу Подольскую землю, дошел даже до Львова. Его нагнали у переправы через Днепр воины Хаджи Гирея. Атака была внезапной и сокрушительной. Ордынцы потеряли всех пленников и обозы, а сам Сеид-Ахмед сбежал с поля битвы с немногими соратниками. В конце концов разоритель Подолии стал пленником князя Казимира Ягеллончика и провел вместе с девятью сыновьями конец жизни в литвинском Ковно.

На переправе Хаджи Гиреем также был разгромлен в 1465 году другой золотордынский хан Махмуд. Поражение его войска обернулось для Махмуда свержением с престола. Его отстранил от власти младший брат Ахмат. После побед крымского хана распад Золотой Орды пошел стремительными темпами.

Смерть первого крымского хана Гирея в 1466 году была большой потерей для Великого княжества Литовского. Литвины потеряли надежного союзника и отважного воина, который доблестно побеждал сильных врагов.