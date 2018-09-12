Белорусские власти зажигают «зеленый свет» троллям из России 7 12.09.2018, 9:59

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Сделан еще один шаг по «сдаче» информационного пространства Кремлю.

Министерство информации опубликовало проект нормативного правового акта «О порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса». Предлагается узаконить схему: хочешь оставить комментарий в сети – указывай личные данные: от фамилии до абонентского номера, пишет «Солидарность».

Судя по первым отзывам на форумах, многие пользователи действительно готовы отказаться от написания комментариев на белорусских ресурсах. Не потому, что пишут что-то противозаконное, а потому, что в новых условиях будут чувствовать себя очень некомфортно.

Но власти, возможно, не до конца продумали последствия нововведения. Ведь пользователи из-за пределов Беларуси вряд ли будут чувствовать такой же страх, как белорусы. Поэтому в комментариях получат возможность навязывать свою точку зрения пользователям, которые еще не определились со своими взглядами.

Впрочем, даже с утверждением нового предложения белорусским пользователям вряд ли удастся заткнуть рот. Можно предположить, что они продолжат писать комментарии и высказывать свое отношение к реалиям, но уже на иностранных площадках. В том числе в Фейсбуке.