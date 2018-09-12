Путин об отравителях Скрипалей: Мы их знаем, мы их нашли 31 12.09.2018, 10:10

6,149

Правитель РФ заявил, что в деле Скрипалей «нет ничего криминального».

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – гражданские люди. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время», – сказал президент РФ на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь к вам в средства массовой информации», — добавил Путин.

Ранее британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве.

Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.