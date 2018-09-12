Восемь осенних правил для здоровья, красоты и энергии 1 12.09.2018, 10:26

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Наступила осень, а значит, организм непременно ждет перестройка.

В это время крайне важно укрепить здоровье, повысить уровень энергии и не забывать о том, как мы выглядим, пишет «Новое время».

Осень влечет за собой перемену погоды, а когда за окном ветер и дождь, нам необходимо защитить кожу и тело. Кроме того, осенью мы уже не испытываем такой жажды, как летом, а вот перекусить, наоборот, хочется более сытно.

Чтобы чувствовать гармонию с собой, не хандрить и быть заряженными энергией, следуйте восьми простым правилам:

1. Ешьте больше горячих блюд. Осень – естественное время для того, чтобы начать есть больше сытной теплой пищи. Подкорректируйте свое питание, включив в рацион больше отварных и запеченных продуктов.

2. Обратите внимание на сезонные овощи. Укрепите иммунитет, выбирая сезонные овощи: брюссельскую капусту, репу, дайкон, цветную капусту, грибы, тыкву и так далее.

3. Употребляйте зерновые. Осенью ешьте зерновые продукты, очень полезными будут бурый рис, киноа и семена амаранта.

4. Пейте травяной чай. Снять стресс и расслабиться в холодный осенний день помогут чай с мелиссой, ромашкой, корнем валерианы, базилика и другими травами.

5. Применяйте сахарный скраб для кожи. Чтобы кожа была очищенной, увлажненной и сияющей, используйте мягкий сахарный скраб.

6. Защитите губы. Регулярно наносите бальзамы для губ, содержащие натуральные ингредиенты, такие как масло ши, оливковое масло и витамин Е. Избегайте бальзамов, содержащих синтетические ингредиенты.

7. Подбирайте правильное мыло. Выбирайте натуральные, мягкие и простые моющие средства с эфирными маслами вместо потенциально раздражающих искусственных ароматов.

8. Находите время для себя. Осенью, как правило, активизируется любая деятельность, будь то занятия в школе или новые проекты на работе. В связи с этим мы можем испытывать стресс. Чтобы снять напряжение, выделяйте время на то, что вас радует и успокаивает. Это может быть медитация, массаж, чтение, рисование и любое другое занятие.