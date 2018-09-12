«Это не суд, а судилище» 1 12.09.2018, 10:38

Тамара Щепеткина

Журналистку-фрилансера из Березы в очередной раз оштрафовали.

Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина в очередной раз наказана штрафом в 40 базовых величин (980 рублей) за работу без аккредитации на «Радыё Рацыя». Она обвинялась в том, что два месяца назад брала интервью у директора Тешевлянской средней школы, краеведы, а также у заведующего музея в Заосье и разместила эту информацию на сайте радио.

Для вынесения решения судье Барановичского суда Юлиане Щербе хватило милицейских протоколов, один из которых был фальсифицирован, и таких вот показаний свидетелей:

- Я отказываюсь от показаний, так как все это фальшь. Это не суд, а судилище.

- Вы говорили о микрофоне, который держала Тамара Васильевна?

- На данный момент я не помню.

- Хорошо. Где Тамара Васильевна использовала микрофон во время этой экскурсии?

- Она не ходила со мной рядом и возможно стояла среди участников экскурсии. Я же не мог следить за 40 людьми одновременно.

- Тамара Васильевна сказала, что она корреспондент, только я не запомнил, какой корреспондент.

Присутствующие на суде считают судебный процесс заказным и плохо поставленным мероприятием:

- Я просил, чтобы судья хотя бы зачитала статью, и тогда всем станет ясно, что Щепеткина невиновна, но судья сразу сбежала.

- Фальсифицировано. Было особенно противно присутствовать.

За август месяц на Тамару Щепеткину составлено 5 протоколов. Всего журналистку оштрафовали на 95 базовых величин, что составляет более тысячи долларов.