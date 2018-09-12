«Это не суд, а судилище»1
- 12.09.2018, 10:38
Журналистку-фрилансера из Березы в очередной раз оштрафовали.
Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина в очередной раз наказана штрафом в 40 базовых величин (980 рублей) за работу без аккредитации на «Радыё Рацыя». Она обвинялась в том, что два месяца назад брала интервью у директора Тешевлянской средней школы, краеведы, а также у заведующего музея в Заосье и разместила эту информацию на сайте радио.
Для вынесения решения судье Барановичского суда Юлиане Щербе хватило милицейских протоколов, один из которых был фальсифицирован, и таких вот показаний свидетелей:
- Я отказываюсь от показаний, так как все это фальшь. Это не суд, а судилище.
- Вы говорили о микрофоне, который держала Тамара Васильевна?
- На данный момент я не помню.
- Хорошо. Где Тамара Васильевна использовала микрофон во время этой экскурсии?
- Она не ходила со мной рядом и возможно стояла среди участников экскурсии. Я же не мог следить за 40 людьми одновременно.
- Тамара Васильевна сказала, что она корреспондент, только я не запомнил, какой корреспондент.
Присутствующие на суде считают судебный процесс заказным и плохо поставленным мероприятием:
- Я просил, чтобы судья хотя бы зачитала статью, и тогда всем станет ясно, что Щепеткина невиновна, но судья сразу сбежала.
- Фальсифицировано. Было особенно противно присутствовать.
За август месяц на Тамару Щепеткину составлено 5 протоколов. Всего журналистку оштрафовали на 95 базовых величин, что составляет более тысячи долларов.