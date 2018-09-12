Япония предложила РФ заключить мирный договор 12.09.2018, 10:45

Премьер Синдзо Абэ обратился к Путину.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что принял предложение премьера Японии Синдзо Абэ изменить подход к переговорам по заключению мирного договора.

«Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Путин напомнил, что страны 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Он напомнил о советско-японской декларации 1956 года, которая прекратила состояние войны между странами. Декларация была ратифицирована парламентом Японии и Верховным советом СССР и подразумевала заключение мирного договора в краткие сроки. «Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — заявил Путин.

Синдзо Абэ сказал, что препятствия для реализации мирного договора все еще остаются. «Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» — обратился к Путину премьер Японии.

Заключению мирного договора мешают спорные вопросы между странами. Так, Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.