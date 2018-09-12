Вышедший на свободу бывший топ-менеджер Беларусбанка нашел новую работу 12.09.2018, 10:50

Анатолий Боговик

В 2017 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, приговоренный осенью 2017 года к 8 годам колонии, весной вышел на свободу. Основной вариант освобождения — помилование Лукашенко.

Как рассказал tut.by один из собеседников в финансовом секторе, Боговик устроился на работу в структуру, связанную с Банком развития. Ей оказалась дочерняя компания банка УП «БР-Консалт». Там сообщили, что Анатолий Боговик занимает пост помощника директора. В приемной сказали, что сейчас Боговик находится в командировке.

Как сообщается на сайте Банка развития, унитарное предприятие по оказанию услуг «БР-Консалт» создано в конце 2014 года. С 2016 года «БР-Консалт» является управляющей компанией «Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности». «БР-Консалт» наделена полномочиями по управлению девятью предприятиями деревообработки, государственные пакеты акций и активы которых переданы в управление Банку развития.

В своем последнем слове Анатолий Боговик говорил, что хотел бы быть полезным своими профессиональными знаниями и опытом.

Анатолий Боговик не первый банкир, ушедший в реальный сектор. В 2017 году бывший председатель правления Белинвестбанка Геннадий Сысоев возглавил «Борисовдрев», который входит в состав деревообрабатывающего холдинга Банка развития.

Напомним, Анатолия Боговика задержали в августе 2016 года. Как следовало из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более 94 тысяч долларов путем поэтапного перечисления. При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.

13 октября 2017 года Боговик был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин.

Анатолий Боговик известен тем, что активно продвигал и популяризировал безналичные расчеты. До того как в 2014 году стал исполнительным директором банка, он много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка.

Анатолий Боговик — сын известного белорусского футболиста Анатолия Боговика, выступавшего в чемпионате СССР за минское «Динамо». Но из-за травмы Боговик-младший не смог продолжить спортивную карьеру. Однако своим самым большим достижением, связанным со спортом, он называл участие в эстафете олимпийского огня на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Он был горд, что оказался первым гражданином Республики Беларусь, который нес олимпийский огонь.