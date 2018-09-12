Водевиль какой-то
- Борис Акунин
- 12.09.2018, 10:54
Черт, как интересно жить в России.
Генерал Золотов вызвал арестанта Навального на дуэль! Водевиль какой-то.
Мне кажется, Алексею ни в коем случае нельзя отказываться от такой прекрасной возможности. По дуэльному кодексу, как известно, выбор оружия за тем, кого вызывают. И тут открывается масса увлекательнейших опций.
В первую очередь, конечно, на память приходит история из 1865 года, когда Отто фон Бисмарк, обидевшись на оппозиционера Рудольфа Вирхова, вызвал его на дуэль, а тот, биолог по профессии, предложил поединок на сосисках: одна обычная, вторая отравленная, и кому как повезет. Бисмарк не решился.
Но необязательно настраиваться на трагический исход, речь ведь идет только об «отбивной» — значит, оружие может быть не летальным.
Какие у кого идеи? Что посоветуем Навальному? Чтоб когда он выйдет из кутузки и сможет ответить, у него уже были варианты.
Борис Акунин, «Фейсбук»