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Водевиль какой-то

  • Борис Акунин
  • 12.09.2018, 10:54
Борис Акунин

Черт, как интересно жить в России.

Генерал Золотов вызвал арестанта Навального на дуэль! Водевиль какой-то.

Мне кажется, Алексею ни в коем случае нельзя отказываться от такой прекрасной возможности. По дуэльному кодексу, как известно, выбор оружия за тем, кого вызывают. И тут открывается масса увлекательнейших опций.

В первую очередь, конечно, на память приходит история из 1865 года, когда Отто фон Бисмарк, обидевшись на оппозиционера Рудольфа Вирхова, вызвал его на дуэль, а тот, биолог по профессии, предложил поединок на сосисках: одна обычная, вторая отравленная, и кому как повезет. Бисмарк не решился.

Но необязательно настраиваться на трагический исход, речь ведь идет только об «отбивной» — значит, оружие может быть не летальным.

Какие у кого идеи? Что посоветуем Навальному? Чтоб когда он выйдет из кутузки и сможет ответить, у него уже были варианты.

Борис Акунин, «Фейсбук»


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