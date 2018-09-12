Родители в Гродно переплатили за учебники, но вернуть деньги не могут 12.09.2018, 10:56

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Постановление Совмина о новой стоимости школьной литературы застало врасплох и родителей, и специалистов отделов образования.

Многие родители успели оплатить учебники до того, как появился документ, а теперь думают, как вернуть деньги.

— Моя дочь — многодетная мама, всегда старается платить за учебники раньше, до 1 сентября. И в этом году поступила так же. Информацию нашла на сайте гимназии. А теперь выясняется, что она переплатила около 10 рублей. Как вернуть деньги? — поинтересовалась читательница «Вечернего Гродно».

Путаница произошла из-за того, что на многих сайтах гродненских школ и гимназий ещё с мая была размещена стоимость учебников. Комплект школьной литературы стоил по-разному для разных классов — от 6,7 до 20,28 рубля. И многие родители поспешили оплатить пользование учебными пособиями. А 28 августа появилось постановление правительства № 621, согласно которому плата для всех учащихся одинакова — 0,5 базовой, или 12,25 рубля.

— В середине августа на базе академии последипломного образования проводился семинар для специалистов отделов (управлений) по образованию исполкомов, областных институтов развития образования, районных учебно-методических кабинетов, а также педагогов учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования, где говорилось, что плата за учебники ещё не установлена, ждите постановление, но тем не менее в некоторых школах разместили информацию о стоимости учебников. Она не соответствует действительности. Теперь этот вопрос нужно решать на местах, — пояснила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

В отделе образования администрации Ленинского района города Гродно говорят, что никаких инструкций по поводу того, как вернуть переплаченные деньги родителям, пока нет.

— Родителям следует обратиться к руководству школы. В некоторых школах родители, которые переплатили, договариваются с теми, кто ещё не вносил плату. Вопрос оплаты за пользование учебниками должен отслеживать классный руководитель, — говорит заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района города Гродно Наталья Рекеть.

Напомним, те, кто ещё не внёс плату за пользование учебниками, должны сделать это до 1 октября 2018 года. Для детей из многодетных семей предусмотрена скидка

50 %. Бесплатно пользоваться школьной литературой могут дети-инвалиды, дети-сироты, дети с особенностями психофизического развития и некоторые другие категории учащихся.