СМИ: Иран стоит на пороге беспрецедентных событий 3 12.09.2018, 11:08

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Ситуация в стране критическая.

В Иране только за три последних дня риал потерял в цене 15%, и прогнозируется, что недалеко то время, когда доллар будет стоить 200 тысяч риалов, пишет издание haqqin.az.

«Ситуация в Иране критическая. Население находится в постоянном психологическом напряжении. Опасения перед дефолтом и потерей всех сбережений вперемешку с ожиданием войны. Иранцы спешно скупают иностранную валюту и золото, что еще больше усугубляет дефицит валюты на внутреннем валютном рынке», — мрачно констатирует иранский аналитик Ахмед Хусейни.

Моральным ударом для иранской общественности, убежден Хусейни, стало выступление президента Хасана Роухани в парламенте о нынешнем состоянии страны. Все ожидали, что глава государства раскроет все карты: представит истинные причины системного кризиса, назовет имена казнокрадов, тех кто стоит за миллиардными финансовыми махинациями, и др. Однако Роухани практически слово в слово повторил заявление верховного лидера Хаменеи о кознях внешних сил, покусившихся на завоевания исламской революции.

«Разочарование выступлением президента еще более усилило протестные настроения. Власти в ИРИ не знают, как избежать скатывания страны в банкротство. При всем этом Роухани не может уйти в отставку. Дело в том, что аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Совет безопасности Ирана не дадут ему своим уходом из власти создать еще и правительственный кризис», — считает иранский эксперт.

До недавнего времени Роухани надеялся на встречу с Дональдом Трампом на очередной сессии Генассамблеи ООН, которая начнется уже 18 сентября. Однако Высший совет духовенства Ирана и руководство КСИР уже исключили какие-либо переговоры с главой США, заявив, что никакого соглашения с «Большой Сатаной» — как называют Штаты иранские консерваторы, быть не может.

Еще хуже, как считает политолог, складывается для Ирана внешнеполитическая обстановка. Демонстрация Ираном баллистической ракеты нового поколения Fateh Mubeen и заявление о наращивании ракетного потенциала негативно сказались на отношениях с европейскими странами. Надежды на сохранение ядерного соглашения с европейцами улетучились. Громогласные заявления военных об увеличение количества баллистических и крылатых ракет, истребителей и подводных лодок усилили антииранские позиции Израиля и Саудовской Аравии. В ИРИ теперь опасаются не войны с Америкой, а гораздо более реального столкновения с арабской коалицией во главе с Эр-Риядом, которому может оказать всемерную поддержку Израиль.

«Но внешний конфликт — это сценарий второго акта иранской эпопеи. В первом акте произойдет обрушение экономики, полное обесценивание национальной валюты, стремительный рост стоимости импорта, закрытие заводов, компаний, массовая безработица, обнищание населения и протесты среднего класса, который в общественно-политической жизни Ирана играет ведущую роль. Страна на пороге беспрецедентных событий», — предсказывает Хусейни.

Эксперт полагает, что внутреннее гражданское противостояние откроет возможности для того, чтобы поставить вопрос о внешнем воздействии на внутрииранские события в Совбезе ООН. Такая международная практика существует. То есть появится вполне легитимное основание для внешнего влияния на ситуацию внутри Ирана с целью защиты населения, поддержания мира и др.

Хусейни уверен, что тема встречи Роухани с президентами России и Турции вышла за рамки сирийской проблемы. Но ни Россия, ни Турция ничем помочь утопающей иранской экономике уже не смогут. Инфляция турецкой лиры достигла 21%. Такая же картина в подсанкционной России. Им не до помощи соседнему Ирану.

«Продекларированные намерения о взаиморасчете в лирах и риалах между Анкарой и Тегераном иначе как пустыми не назовешь. Западную технику и технологии на эту валюту не купить. ИРИ и Турции для развития нужна глобальная валюта. Ежегодный экспорт нефти Ирана, по официальным данным, составляет 40 млрд долларов. Но теперь США перекрывают нефтедолларовую артерию. Глава иранского Центробанка Абдулнасир Хеммати намерен пополнить валютные ресурсы за счет ненефтяного экспорта. Но никакого значимого ненефтяного экспорта у ИРИ нет. При всем желании Хеммати такой экспорт может обеспечить лишь мизерную часть потребности страны в валюте. Так что никакой альтернативы продаже нефти у Тегерана не существует», — подчеркивает иранский аналитик.

Хотя санкции США на иранскую нефть вступят в силу только 13 ноября, однако экономическая активность ИРИ все время снижается. И все понимают, что на сегодня у власти выхода из тупика нет, считает Хусейни.