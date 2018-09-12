Фотофакт: Россия перебрасывает по железной дороге секретный лазерный комплекс 15 12.09.2018, 11:32

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Боевой лазер даже не накрыли брезентом.

Спецконтейнеры с элементами российского лазерного комплекса «Пересвет» были сфотографированы при перевозке по железной дороге. Очевидец выложил фотографии в интернете. Боевой лазер, чьи характеристики неизвестны, даже не был накрыт брезентом, поэтому опознать новинку не составило труда, сообщает tut.by.

По оценкам экспертов, «Пересвет», предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются. Существование такого оружия еще два года назад подтвердил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

На собрании, посвященном 70-летию российского федерального ядерного центра, чиновник рассказал: «Это не экзотика, не экспериментальные опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия». Подробностей о принятых образцах Юрий Борисов не раскрыл.