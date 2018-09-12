СМИ: Лука Модрич уходит из «Реала» 2 12.09.2018, 11:47

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Лука Модрич

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images

Хорватский полузащитник мадридского клуба может перейти в миланский «Интер».

Стороны вели переговоры летом, но прийти к соглашению не смогли

Лука Модрич планирует в январе перейти из мадридского «Реала» в миланский «Интер», сообщает Sport Mediaset (перевод – РБК).

По информации источника, хорватский полузащитник хочет сменить обстановку и получить возможность сыграть в рамках чемпионата Италии против Криштиану Роналду, летом ушедшего из «Реала» в туринский «Ювентус».

«Интер» начал работу над трансфером Модрича сразу после ЧМ-2018. Миланский клуб предложил капитану сборной Хорватии четырехлетний контракт с зарплатой €11,5 млн за сезон. Предполагалось, что по окончании срока соглашения футболист, которому на тот момент исполнится 37 лет, перейдет в китайский клуб «Цзянсу Сунин» (обеими командами владеет Suning Holdings Group) и отыграет в нем на тех же условиях еще два года. Фактически «Интер» предлагал Модричу почти €70 млн за шесть лет.

В ходе переговоров президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что потенциальному покупателю Модрича будет необходимо заплатить указанную в контракте хорвата сумму отступных, которая составляет €750 млн. «Интер», в свою очередь, предлагал вариант с арендой футболиста за €15 млн на сезон с последующим выкупом. Мадридский клуб эти условия не устроили.

В середине августа Перес направил в ФИФА жалобу на «Интер». Президент «Реал» счел, что итальянский клуб нарушил правила, начав переговоры о переходе с Модричем. ФИФА разрешает вести с футболистами переговоры о трансфере без согласия клуба только за полгода до окончания действующего соглашения. Контракт хорватского полузащитника с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее он играл в загребском «Динамо» и лондонском «Тоттенхэме». В составе мадридского клуба хавбек выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три чемпионата мира среди клубов, чемпионат Испании, Кубок и два Суперкубка страны. В 261 матче за «Реал» он забил 13 голов.

На чемпионате мира Модрич получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира. Сборная Хорватии впервые в своей истории дошла до финала мирового первенства, уступив в решающем матче Франции (2:4). В августе УЕФА признала полузащитника лучшим футболистом минувшего сезона. Также он претендует на приз The Best – лучшему игроку года по версии ФИФА.