Научившаяся говорить по-японски собака стала звездой Сети

Научившаяся говорить по-японски собака стала звездой Сети2
- 12.09.2018, 11:52
Сиба-ину может сказать «есть» и «гамбургер».
Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»), пишет meduza.io.
Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.
紅が喋る「食べる」が「ハンバーグ」「アイラブユー」等に聞こえるという意見もあり、ならば「食べる」「ハンバーグ」を分けて喋れるようにしよう！と思ってやってみました🐶— beni_shiba (@a_t_k123) 1 сентября 2018 г.
私はできてると自己満足です☺️☺️ pic.twitter.com/cnPQY552I0