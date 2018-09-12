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Научившаяся говорить по-японски собака стала звездой Сети

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  • 12.09.2018, 11:52
Фото: @a_t_k123

Сиба-ину может сказать «есть» и «гамбургер».

Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»), пишет meduza.io.

Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.


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