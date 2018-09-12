«Витебскводоканал» объяснил, почему плохо работает фонтан за миллион долларов 6 12.09.2018, 11:54

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Фото: «Народные новости Витебска»

Неполадки устранят, но когда — неизвестно.

На предприятии «Витебскводоканал» объяснили, почему плохо работает фонтан в парке имени Фрунзе стоимостью более миллиона долларов. Причина, возможно, в том, что сломались форсунки. Неполадки устранят, но когда — неизвестно, сообщает «Витебский курьер».

Почти все сопла на втором уровне отключены, работают только три из них — на северной стороне. А сопла нижнего каскада разрегулированы по углу и напору. Часть из них неисправна, и вода течет между соединениями.

— Фонтаны часто выходят из строя, ломаются форсунки. Любой мусор, даже брошенная в фонтан пробка от бутылки, может стать причиной поломки. Вода в фонтане циркулирует, а вместе с ней по трубам циркулируют и предметы, попавшие в чашу сооружения, — прокомментировали в «Витебскводоканале».

Директор предприятия Александр Сванидзе рассказал, что он в курсе проблемы и уже несколько раз выезжал на объект:

— Проверка показала, что в работе фонтана возникли неполадки, которые будут устранены.

Сколько времени уйдет на починку, в «Витебскводоканале» не уточнили.

Напомним, новый светодинамический фонтан в парке имени Фрунзе установили в 2017 году во время благоустройства этого уголка Витебска. Конструкция состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых вода переливается в виде каскада. Фонтан обошелся бюджету города более чем в миллион долларов (2 млн 364 тысячи рублей).

Открыли конструкцию в июле перед «Славянским базаром». Тогда фонтан выглядел прилично, хотя средний каскад не работал. В этом году водная композиция заработала только в начале лета, позже остальных витебских фонтанов.