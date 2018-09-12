Ангела Меркель: Германия не потерпит химических атак

Ангела Меркель: Германия не потерпит химических атак1
- 12.09.2018, 12:16
- 1,093
Немецкое правительство ведет с союзниками переговоры о развертывании войск в Сирии.
Германия не сможет просто отвернуться, если режим президента Сирии Башара Асада предпримет новые химические атаки против повстанцев и мирного населения.
Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Reuters.
Накануне немецкое правительство заявило, что ведет переговоры со своими союзниками по поводу возможного развертывания войска в Сирии.
Меркель заявила, что ответом Германии на такие нападения не может быть отказ от реакции априори.
"Не может быть немецкой позиции, чтобы просто сказать "нет", независимо от того, что происходит в мире", - сказала она нижней палате парламента Бундестага.
Газета Bild в минувшее воскресенье со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщила, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах союзников в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.
Источники газеты отметили, что Берлин не исключает применения самолетов Tornado, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства.