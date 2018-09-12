Ангела Меркель: Германия не потерпит химических атак 1 12.09.2018, 12:16

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Немецкое правительство ведет с союзниками переговоры о развертывании войск в Сирии.

Германия не сможет просто отвернуться, если режим президента Сирии Башара Асада предпримет новые химические атаки против повстанцев и мирного населения.

Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Reuters.

Накануне немецкое правительство заявило, что ведет переговоры со своими союзниками по поводу возможного развертывания войска в Сирии.

Меркель заявила, что ответом Германии на такие нападения не может быть отказ от реакции априори.

"Не может быть немецкой позиции, чтобы просто сказать "нет", независимо от того, что происходит в мире", - сказала она нижней палате парламента Бундестага.

Газета Bild в минувшее воскресенье со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщила, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах союзников в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.

Источники газеты отметили, что Берлин не исключает применения самолетов Tornado, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства.