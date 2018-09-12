Угроза санкций обрушила капитализацию Сбербанка России 12.09.2018, 12:29

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Акции Сбербанка продолжают падать на Московской бирже.

За день до очередного заседания банковского комитета сената США, где вернувшиеся с каникул конгрессмены рассмотрят новые санкции против России, бумаги крупнейшего госбанка РФ обновили минимальные значения за 13 месяцев - 165,9 рубля, сообщает finanz.ru.

За день Сбербанк потерял 1,08% капитализации, или 37 млрд рублей, с начала сентября - 7%, или 275 млрд рублей, а по сравнению с февральскими пиками - 41%, или 2,5 триллиона рублей.

Хотя Сбербанк продолжает пожинать плоды зачистки, которую проводит его контролирующий акционер в лице ЦБ, и показывает рост прибыли (+16% во втором квартале), над банком нависают "политические и санкционные риски", отмечает аналитик "Атона" Михаил Ганелин.

"До сих пор нет ясности в отношении того, какие санкции могут быть наложены на Россию или российские банки, если таковые будут иметь место", - рассуждает Ганелин.

С начала года в конгресс внесено 6 санкционных законопроектов, два из которых требуют запретить операции с российскими госбанками, в том числе через корсчета, дающие возможность проводить операции в долларах.

В ходе слушаний на прошлой неделе санкции против банков не обсуждались: сенаторы говорили об олигархах и ограничениях на инвестиции в госдолг. Это хороший сигнал, говорящий о том, что пакет может быть относительно мягким, без отключения от системы глобальных долларовых расчетов, указывает Райффайзенбанк.

Тем не менее, ситуация остается неопределенной, и пока не появится ясность, акции Сбербанка сохранят волатильность, предупреждает Ганелин.

Увеличивать прибыль банку, который де-факто является розничной "дочкой" ЦБ и контролирует 40% депозитов физлиц в стране, помогает фронтальное повышение комиссий за операции: чистый комиссионный доход подскочил на 29% в годовом выражении, до 113,7 млрд по итогам второго квартала.

Повышение ставок и ухудшение ситуации в экономике создают риск, что результаты до конца года ухудшатся, предупреждают аналитик Промсвязьбанка.