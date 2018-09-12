Геннадий Федынич: Лидерские качества у меня никакой суд не может отнять 1 12.09.2018, 12:32

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ИРИНА АРЕХОВСКАЯ, BELSAT.EU

Пока приговор не вступил в силу, он официально занимает должность председателя профсоюза РЭП.

На прошлой неделе председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер организации Игорь Комлик подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный им 24 августа 2018 года, согласно которому их признали виновными по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

"Полагаю, апелляция будет рассмотрены не раньше, чем через месяц", - рассказал Геннадий Федынич сайту palitviazni.info.

Со слов Геннадия Федынича, пока приговор не вступил в силу, он официально продолжает занимать должность председателя профсоюза.

"И даже, если Минский городской суд не отменит решение районного, то, по сути, ничего не изменится, - говорит глава профсоюза РЭП. - Лидерские качества у меня никакой суд не может отнять, поэтому формально буду продолжать делать то дело, что делал и раньше. Другое дело, что во время домашней "химии" очень много ограничений, поэтому, например, во многих мероприятиях, которые будет проводить наша организация, участвовать мне запрещено".

Геннадий Федынич добавляет, что председатель профсоюза РЭП избирается на съезде, который по уставу состоится в 2020 году, но раньше времени проводить его не собираются.

"Пока кто-то будет исполнять обязанности председателя профсоюза, хотя с кандидатурой точно еще не определились, - говорит он. - Одно известно на сто процентов - наш профсоюз, как работал, так и будет работать раньше. Ничего не изменится".

Напомним, суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.