Швеция: бастион европейского либерализма устоял Алексей Коваль, «Зеркало недели»

12.09.2018, 12:38

Как нация сплотилась во время выборов.

Выборы в Швеции 9 сентября подтвердили общую для Европы тенденцию усиления праворадикальных и популистских политических сил. Партия шведских демократов получила 17,6% голосов, что на пять процентов больше, чем на выборах 2014 года.

Они выступали против либеральной миграционной политики Европы и даже требовали выхода Швеции из ЕС. Однако правящей Социал-демократической рабочей партии удалось сохранить лидерство, которое она традиционно занимает на политической сцене страны. Получив, по предварительным результатам, 40,6% вместе со своими партнерами — зелеными и Левой партией, — социал-демократы попытаются создать новое коалиционное правительство.

Однако на формирование нового кабинета могут уйти недели. У правящей коалиции в парламенте (риксдаге) страны будет всего на одно место больше, чем у оппозиционного правоцентристского Альянса, получившего на выборах 40,3%. 144 против 143. Основные партии страны — Социал-демократическая рабочая партия и Умеренная коалиционная партия (входит в правоцентристский Альянс) — заявили, что не собираются вести коалиционные переговоры со Шведскими демократами. Однако, так или иначе, главные партии вынуждены отреагировать на усиление влияния популистов, рост антимигрантских настроений и попытки расколоть шведское общество.

Мигранты и политика

Швеция — одна из стран Европы, открывшая границы для мигрантов из Азии и Африки. С 2012 года она приютила у себя 400 тысяч иностранцев. А в 2015-м, в разгар миграционного кризиса, правительство Швеции дало разрешение на въезд сразу для 163 тысяч мигрантов. Так Швеция установила своеобразный рекорд по количеству принятых беженцев относительно общего населения страны. Население Швеции насчитывает 10 миллионов, и, согласно новейшей статистике, 18% от общего числа жителей родились за границей. В нынешнем году в планах правительства значилось принять 75 тысяч беженцев, впрочем, по факту, скорее всего, число будет меньшим.

Как известно, Швеция славится своей развитой системой социальной опеки. Однако прибытие большого числа мигрантов создало для государства дополнительные трудности. Более того, мигранты в ряде случаев получили дополнительные преференции в социальной сфере — в медицинском обслуживании и образовании, например. В некоторых регионах страны возникла дополнительная нагрузка на систему социального обеспечения. Можно сказать, что с этой нагрузкой система не справилась — закрываются роддома, детские сады. Школы столкнулись с дефицитом кадров. Сами шведы оказались в положении менее социально защищенных граждан: в очередях в больницу мигранты всегда первые, они везде.

Все это создало для правых благоприятную почву — перед нынешними выборами они главным образом сделали упор на вопросе пересмотра миграционной политики страны, но затем пошли и дальше, вплоть до инициирования дебатов о возможном выходе Швеции из ЕС.

Различные соцопросы предсказывали Шведским демократам поддержку электората на уровне выше 20%. Это заставило правящую коалицию отказаться в последние годы от чрезмерно либеральной миграционной политики и сосредоточить свое внимание на вопросах развития системы социальной защиты. Социал-демократы вышли на выборы под лозунгом сохранения социального и демократического государства. В ближайшие четыре года правительство страны собирается вложить в социальную сферу 20 млрд шведских крон (2,19 млрд долл. США). В то же время шведскому правительству пришлось признать, что стоимость программ для поддержки и адаптации мигрантов оказалась значительно выше, чем предполагали ранее. Если в 2015 г. на нужды мигрантов предполагалось тратить 15 млрд шведских крон ежегодно, то в бюджетных планах до 2020 года записано, что ежегодно на эти нужды государство будет выделять 56 млрд шведских крон. Для финансирования переселенческих программ правительство Швеции повысило налоги на алкоголь и сократило объемы фондов для помощи зарубежным странам. Однако все эти меры не спасли правительство Швеции от нападок со стороны оппозиции и правых радикалов.

В то же время на пользу правящий коалиции пошло в целом благополучное состояние шведской экономики, которая демонстрирует рост, а также успехи в борьбе с безработицей в стране. Все это в большой степени определило выбор шведов, тогда как радикалам из Шведских демократов не удалось превратить выборы в референдум по вопросам миграционной политики страны.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заклеймил Шведских демократов как "расистов", с которыми не может быть никаких переговоров. Такого же мнения до последнего времени придерживались и в оппозиционном правоцентристском Альянсе, где главную роль играют "Умеренные". Их лидер Ульф Кристерссон также заявил о неприятии антиевропейской и антимигрантской идеологии Шведских демократов. Однако те активно пытаются склонить его к сотрудничеству, мотивируя это тем, что после нынешних выборов появился реальный шанс отобрать власть у социал-демократов.

Кристерссон уже призвал Лёвена уйти в отставку, но отверг предложение Шведских демократов о коалиции: "Мы совершенно четко выражали свою позицию в течение всей кампании. Альянс не будет обсуждать процесс формирования правительства со Шведскими демократами".

Шведские демократы в свою очередь требуют от правительства изменить миграционную политику и будут пытаться склонить к сотрудничеству правоцентристский Альянс, куда, кроме "Умеренных", входят еще три партии (центристы, либералы, христианские демократы). "Мы получили реальную возможность влиять на политику страны", — заявил лидер Шведских демократов Йимми Акессон после воскресных выборов. Однако для него актуальной задачей остается вывод своей партии из политической изоляции. Шансов, что демократы повлияют на формирование нового правительства, мало.

Впрочем, говорить сегодня о конфигурации нового шведского правительства рано. Большая коалиция социал-демократов с консерваторами из правоцентристского Альянса маловероятна, поскольку против нее выступают рядовые члены "Умеренных". Однако они, как и четыре года назад, могут поддержать формирование социал-демократического правительства меньшинства, чтобы избежать политического кризиса. Если правительство не будет сформировано за четыре попытки, в стране состоятся досрочные выборы.

Как сплотить нацию во время выборов

Можно сказать, что шведам удалось избежать худшего сценария и не создать дополнительных проблем для остальной Европы и для себя самих в преддверии важных общеевропейских выборов.

Предвыборная борьба была жесткой, однако шведское правительство активно использовало электоральный период, чтобы укрепить национальное единство в условиях растущих геополитических угроз для страны. Если сказать точнее — против возможной внешней агрессии.

Да, именно так, ни больше ни меньше, шведские политики трактовали возможное вмешательство в выборы со стороны России, которая в последние годы усилила агрессивную риторику в адрес Стокгольма за сближение с НАТО и активизацию оборонных мероприятий в связи с ростом военного присутствия РФ в Арктике, угрозами для стран Балтии и Скандинавии.

Так, с 2015 года, Швеция, не будучи членом НАТО, рекордно увеличила военные расходы, а в 2016 году приняла решение на политическом уровне, облегчающее войскам стран Альянса доступ на территорию страны для проведения маневров или в случае возникновения угрозы войны.

Такие действия, понятное дело, вызвали раздражение Москвы.

Весной нынешнего года все государственные учреждения, включая средние школы, получили пакеты информационных материалов, в которых шведам давались четкие инструкции, как себя вести в случае возникновения кризисов или даже во время войны.

Некоторые рекомендации касались того, как противодействовать информационно-психологическому влиянию, опровергать слухи и нейтрализовать группы или отдельных лиц, которые пытаются сеять панику.

То есть Швеция отнеслась к возможным попыткам внешнего влияния на общество достаточно серьезно. По наблюдениям экспертов, ее действия напоминали методы времен "холодной войны", однако они были своевременны и эффективны. Результаты выборов это вполне продемонстрировали.

В этом же контексте стоит рассматривать кампанию, проведенную шведами в нынешнем году несколько ранее для нейтрализации российского влияния в киберпространстве.

По данным Шведского агентства оборонных исследований, обнародованным в августе нынешнего года, количество активных аккаунтов в социальных сетях, которые прямо поддерживали Шведских демократов, пропагандировали праворадикальные взгляды, содержали антинатовскую и антиевропейскую риторику или попросту "разгоняли" по сети антимиграционную и фашистскую идеологию, увеличилось с 500 до 1200.

За последний год на деньги правительства Швеции подготовку прошли более 10 600 сотрудников специальной "task force", созданной при агентстве MSB, функции которого можно сравнить с ведомством по вопросам гражданской обороны, а также по предотвращению чрезвычайных ситуаций и социальных конфликтов. За несколько лет оно превратилось в мощный инструмент противодействия российскому влиянию в Швеции. Причем стимулом для расширения функций MSB была именно агрессия РФ в Украине.

Перед нынешними выборами специалисты по кибербезопасности проводили множество семинаров с журналистами, политиками из разных партий и общественными активистами, чтобы научить их противодействовать российским троллям или подконтрольным Кремлю агентам влияния.

MSB создала службу мониторинга, работающую круглосуточно и без выходных, которая моментально выявляла вбросы ложной или провокационной информации в СМИ или социальные сети. "Горячая линия" MSB, установленная с Facebook, Twitter и Google, позволяла моментально блокировать или удалять аккаунты и сайты, содержащие материалы, которые шведские специалисты по кибербезопасности считали вредными.

Руководитель аналитической службы MSB Михаэль Товфесон заявил, что его сотрудники придерживались подхода, который в преддверии выборов позволял мобилизовать все общество, независимо от политических предпочтений, ради повышения у граждан общего уровня обеспокоенности возможными попытками России влиять на ход избирательной кампании в Швеции.

Украине на пороге очередного избирательного цикла стоит внимательно присмотреться к шведскому опыту противодействия внешнему влиянию в период выборов и принять стратегию мобилизации общества в борьбе с российской агрессией.

Алексей Коваль, «Зеркало недели»