В Кишиневе белорусы скандировали «Жыве Беларусь!» 1 12.09.2018, 12:54

Десятки болельщиков сборной Беларуси были с бело-красно-белыми флагами и в майках с «Погоней».

Во втором туре футбольной Лиги наций белорусская сборная сыграла в Кишиневе вничью 0:0 с Молдовой, передает «Еврорадио».

Наша команда выступала в следующем составе: Черник, Шитов, Полицевич, Мартынович, Володько, Драгун, Маевский, Брессан (Кендыш, 77), Нехайчик (Баланович, 72), Стасевич, Лаптев (Сарока, 59).

Болельщики сборной Беларуси были с бело-красно-белыми флагами и в майках с "Погоней". Они скандировали "Жыве Беларусь!", что можно было услышать в трансляции на телеканале "Беларусь 5".

На послематчевой пресс-конференции главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко признал, что в атаке его команда играла не совсем удачно, "ниже своего потенциала". "Это не самый плохой результат — ничья на выезде", — сказал Криушенко. И это действительно так, поскольку на последних минутах белорусы чуть не пропустили гол.