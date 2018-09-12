Названы лучшие продукты для улучшения зрения 1 12.09.2018, 12:50

Стали известны самые последние рекомендации медиков.

Рекомендуется поедать пищу с высоким содержанием витаминов А и С, составляющих пигмент сетчатки глаза, сообщает orthodox.od.ua.

Для хорошего зрения медики советуют есть определенные продукты, которые способны защищать сосуды и обеспечивать необходимое кровообращение структуры глаза. На первом плане стоит морковь, полезные свойства для сохранения зрения которой известны давно. Употребление этого овоща помогает организму насытиться бета-каротином с подальшим его преобразованием в витамин А, который принимает участие в процессе восстановления функций глаз и предотвращения куриной слепоты.

Важно также поедать и чернику. Данная ягода богата на витамин С, влияющим на остроту зрения. Этот продукт может снимать усталость глаз после длительного просмотра телевидения или работы за ноутбуком. Помимо этого, нужно помнить про шпинат, снижающим риск появления катаракты и возрастной слепоты. Позитивны для улучшения зрения куриные яйца и апельсины, в которых тоже имеется нужное для глаз содержание витаминов А и С.