«Бил солдат потому, что другие методы не работали» 12.09.2018, 13:08

Евгений Барановский

Фото: tut.by

По делу Коржича в суде второй день подряд допрашивают солдата Барановского.

В среду, 12 сентября, продолжается слушание дела о гибели рядового Коржича. Вчера, 11 сентября, начался допрос первого обвиняемого - Евгения Барановского, пишет kp.by.

Сержант признал, что превышал полномочия, но отметил, что не знает, почему следствие сделало вывод о том, что его действия привели к самоубийству Коржича.

В среду заседание началось с допроса свидетеля Дмитрия Позняка, который с мая по октябрь 2017-го был старшим преподавателем: проводил занятия, стрельбы, обучал личный состав. Он говорит, что обвиняемые полностью справлялись со своими должностными обязанностями, во время занятий неуставных взаимоотношений не было.

Дмитрий Позняк входил в группу контроля, которая проверяла выполнение распорядка дня. Проверки проводили примерно два раза в месяц. Один раз он участвовал в ночной проверке - с 11 вечера до часу ночи.

У друга Коржича находили тетрадку со стихами о суициде

В суде озвучивают показания Барановского, которые он давал в октябре 2017 года. Обвиняемый рассказывал, что родился в деревне Борисовского района - там пошел в школу, проучился два года, а потом переехал с мамой и сестрой в другую деревню. Его отец умер, когда Барановскому было четыре года. После школы пошел учиться в колледж, получил специальность тракториста. Поработал Барановский всего год, а потом, в 2016 году, его призвали в армию.

На вопросы следователя о Коржиче Барановский пояснял, что после выписки из медчасти Александр стал тесно общаться с рядовым Алимхаджаевым.

- Они много времени проводили вместе, о чем-то говорили. У Алимхаджаева сержант Скуратович (один из обвиняемых. - Ред.) находил тетрадку со стихами о суициде. Он передал ее для проверки заместителю командира роты капитану Чиркову, - сказано в материалах дела. Что стало с этой тетрадкой потом, Барановский не знает.

О Коржиче в октябре прошлого года Барановский рассказывал, что в начале службы тот ничем не выделялся среди остальных, даже интересовался устройством танка.

- Потом он замкнулся в себе, перестал чем-то интересоваться. Если сравнивать Коржича с другими, то он по жизни нытик, который всем недоволен. С начала службы все внимание уделялось Алимхаджаеву, так как он склонен к самоубийству. После того как у Коржича стали возникать какие-то непонятные состояния, я ему тоже стал уделять внимание.

Потерпевшая Светлана Коржич эмоционально реагирует на показания Барановского.

- Вы все время врете, такой сказочник! Вот скажите, кто вызывал моему сыну «скорую», когда ему стало плохо?

- Я, - отвечает сержант Барановский.

Потерпевшая Светлана Коржич эмоционально реагирует на показания Барановского.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Тех, кто больше всего косячил, я мог ударить кулаками по плечам»

В один из дней Коржич подошел к Барановскому и попросил приставить к нему охрану, чтобы его никто не трогал.

- Я согласился, он сам назвал сумму в 20 рублей. Но деньги от него я не получал, - уверяет сержант. Он рассказывал, что в другой день Коржич подходил к нему и жаловался на Вяжевича, говорил, что сержант цепляет его, мог подойти и ударить. Барановский не видел, чтобы Вяжевич бил Коржича. Еще рядовой рассказывал сержанту, что Вяжевич требовал у него 5 рублей непонятно за что.

- Я спрашивал у Вяжевича, что случилось - он просто сказал, что Коржич ему должен. Насколько я знаю, конфликт в итоге замялся.

По словам сержанта, за неделю до того, как Коржича нашли повешенным, рядовой Алимхаджаев приходил в медроту и узнал о том, что Коржича выписали. Об этом он сообщил рядовому Ивану Квирингу. Последний не рассказал об этом Барановскому - думал, что тот знает.

- Почему вы, как непосредственный командир, не навестили своего солдата в медроте? - спрашивает мама Коржича.

- У меня таких полномочий не было, да и времени не было практически.

- Может быть, я был в увольнении или у меня телефона с собой не было.

Сержант признает, что принимал от четверых солдат деньги за пользование мобильными телефонами, в том числе 40 рублей от Коржича. Во время следствия он перечислял гораздо больше фамилий подчиненных, у которых брал деньги, но в суде сказал, что эти показания неверны и что не знает, почему так сказал. Барановский согласен со своими предыдущими показаниями о том, что иногда бил рядовых, которые «косячили».

- Я пытался научить их уставу, но это не возымело действия. Бил их потому, что другие методы не работали. Бил я не сильно. Тех, кто больше всего косячил, я мог ударить кулаками по плечам. По моему мнению, синяков от моих ударов у рядовых не оставалось.