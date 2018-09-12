Константинопольский Патриархат: Назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии 12.09.2018, 13:15

Недавнее назначение экзархов в Украину подчеркивает решимость Вселенского Патриарха.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

Об этом Эммануил заявил в интервью итальянскому агентству церковных новостей SIR, сообщает nv.ua.

По словам Эммануила, недавнее назначение экзархов в Украину подчеркивает решимость Вселенского Патриарха Варфоломея успешно разрешить все разногласия между украинскими православными.

"Экзархи призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в этом случае процесс так же важен, как и сама цель. Фактически с помощью этого процесса различные ветви Украинской православной церкви можно сблизить", - сказал митрополит.

Эммануил добавил, что Вселенский Патриархат, как материнская церковь, помнит о своей ответственности за судьбу православия в Украине, и отвечая на просьбы украинских верующих, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

"Митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского Патриархата, хотя в 1686 году Московскому патриархату было разрешено назначать митрополита Киевского... Вселенский Патриарх несет двойную ответственность, как в православном мире в целом, так и в Украине в частности", - отметил митрополит Эммануил.

7 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух Экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями Патриарха назначены Архиепископ Даниил Памфилийский из США и Епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.