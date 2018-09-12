Шейман передал правителю Зимбабве меч от Лукашенко 10 12.09.2018, 13:46

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Фото: herald.co.zw

На оружии изобразили тотемный знак.

Управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Об этом пишет местная правительственная газета The Herald (перевод – tut.by).

В ходе встречи Шейман передал Мнангагва послание от Лукашенко, который еще раз поздравил президента Зимбабве с победой на недавних выборах и грядущим днем рождения.

Белорусский диктатор пригласил главу африканского государства в любое время посетить Беларусь с официальным визитом.

Шейман передал Мнангагва в качестве подарка меч, на котором были начертаны имя президента Зимбабве, слоган Pasi neMhandu и лев, напоминающие его тотем.

Презент пришелся по душе Эммерсону Мнангагва. Он выразил надежду, что в ближайшее время найдет подходящую для посещения Беларуси дату.

По данным The Herald, помимо официальной части Виктор Шейман и Эммерсон Мнангагва провели встречу «один на один». Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо сказал, что высокопоставленный белорусский чиновник ориентируется на инвестиции в различных секторах, включая сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. «Встреча с президентом была очень сердечной. Ее результатом станет участие [Беларуси] в экономической деятельности [Зимбабве] в различных секторах экономики», — сказал он.

Виктор Шейман во время двухдневного визита проведет серию встреч с разными министрами.