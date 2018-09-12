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Юнкер: ЕС должен показать свою мощь на международной арене

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  • 12.09.2018, 13:48
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС должен продемонстрировать свою мощь в качестве мировой державы.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте в Страсбурге с ежегодным отчетом о положении дел в ЕС, сообщает Reuters.

Юнкер сказал, что вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.

"Когда Европа говорит как одно целое, мы можем донести свою позицию до других", - отметил он.

Учитывая вопросы о роли Вашингтона как глобального экономического лидера, Юнкер также заявил о необходимости активнее продвигать роль евро в качестве мировой валюты.


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