Юнкер: ЕС должен показать свою мощь на международной арене 1 12.09.2018, 13:48

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС должен продемонстрировать свою мощь в качестве мировой державы.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте в Страсбурге с ежегодным отчетом о положении дел в ЕС, сообщает Reuters.

Юнкер сказал, что вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.

"Когда Европа говорит как одно целое, мы можем донести свою позицию до других", - отметил он.

Учитывая вопросы о роли Вашингтона как глобального экономического лидера, Юнкер также заявил о необходимости активнее продвигать роль евро в качестве мировой валюты.