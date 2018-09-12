Юнкер: ЕС должен показать свою мощь на международной арене

Юнкер: ЕС должен показать свою мощь на международной арене1
- 12.09.2018, 13:48
Вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС должен продемонстрировать свою мощь в качестве мировой державы.
Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте в Страсбурге с ежегодным отчетом о положении дел в ЕС, сообщает Reuters.
Юнкер сказал, что вместе страны блока представляют собой силу, с которой надо считаться.
"Когда Европа говорит как одно целое, мы можем донести свою позицию до других", - отметил он.
Учитывая вопросы о роли Вашингтона как глобального экономического лидера, Юнкер также заявил о необходимости активнее продвигать роль евро в качестве мировой валюты.