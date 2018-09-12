Глава ВТБ: Из-за санкций против РФ долларовые вклады придется забирать в другой валюте 7 12.09.2018, 14:26

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Стало известно о судьбе долларовых вкладов россиян в случае расширения санкций США.

Банковский сектор России сможет справиться с последствиями введения США новых санкций, которые один из разработчиков законопроекта сенатор Линдси Грэм назвал «адскими», уверен глава ВТБ Андрей Костин. В интервью телеканалу Bloomberg Костин рассказал, что хотя проект санкционного закона пока не одобрен ни одной из палат конгресса США, в ВТБ готовятся к любому повороту событий и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства, сообщает РБК.

«Я не буду сейчас раскрывать всех планов — на то они и планы. Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков», — сказал Костин.

По его словам, часть мер призвана защитить интересы владельцев вкладов в долларах в случае введения властями США фактического запрета на использование российскими банками своей национальной валюты. Сути этих мер Костин не раскрыл, однако из его ответа следует, что возврат средств с долларовых вкладов может быть произведен в другой валюте.

«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал глава ВТБ.

Костин также отметил, что в ВТБ пока не зафиксировали повышенного оттока средств с долларовых вкладов.

В мае 2018 года Костин говорил, что в ВТБ подготовлены планы действий на тот случай, если ситуация с санкциями продолжит ухудшаться.

«Вчера один мальчик у нас на приеме говорит: «А у вас есть план «Б»?» Я говорю: «Есть». А план «В»? Я говорю: «Есть». А план «Г»? Нет, говорю, до плана «Г» мы пока не дошли, слишком далеко. Конечно, планы у нас есть на случай, как говорится, пожара. И они с Центральным банком проработаны, с правительством. Задача такая, чтобы клиенты не пострадали, чтобы функционирование банковского сектора не пострадало, все это проработано и лежит, конечно, в сейфе. Чтоб никто не видел», — рассказал Костин.

В сентябре 2018 года Костин сказал, что основные риски для финансовой системы России обусловлены геополитическими проблемами.

«У нас есть большие угрозы — и все это понимают — с точки зрения геополитики, со стороны США, направленные на финансовый сектор», — сказал Костин, предложив семь мер, которые могут минимизировать внешние угрозы. К числу этих мер глава ВТБ отнес и сокращение расчетов в долларах.