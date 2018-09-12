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В Рогачеве мужчина из-за футбола избил чужого ребенка

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  • 12.09.2018, 14:33
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Инцидент произошел на детской площадке.

Вечером 8 сентября в Рогачеве в одном из микрорайонов завода «Диапроектор» на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Об этом в милицию сообщила мама потерпевшего. Подробности рассказывает местная газета «Свабоднае слова».

В субботний вечер ребята играли в футбол на детской площадке. В этот момент подошел мужчина с 7-летним сыном и предложил подросткам поиграть в футбол вместе. В результате произошел конфликт: 12-летний подросток ударил 7-летнего мальчика. Мужчина в ответ нанес телесные повреждения подростку, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Оба ребенка были доставлены в центральную районную больницу. Угрозы их жизни нет. Проверкой занимается милиция.

Предварительно в произошедшем могут усматриваться признаки хулиганства.


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