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Европарламент поддержал введение санкций ЕС против Венгрии

  • 12.09.2018, 14:42
  • 1,006
Фото: Getty Images

За проголосовали 448 евродепутатов.

Европейский парламент в среду, 12 сентября, поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с продолжительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом, сообщает eurointegration.com.ua.

За доклад, который призывает наказать Венгрию, проголосовали 448 евродепутатов, 197 выступили против, 48 - воздержались.

В докладе осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС.

Если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована по Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Выступая накануне в Европарламенте в защиту своей политики, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал доклад Европарламента оскорблением венгерской нации и давлением на Будапешт.


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