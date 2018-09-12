«Живу на пособия»: Гродненке вместе с квартирой от мужа достались долги 12.09.2018, 15:17

В месяц она должна платить 100 рублей, а может только 20.

После смерти мужа вместе с квартирой Евгения получила его долги, пишет «Вечерний Гродно». Женщина безработная, инвалид по зрению и воспитывает 12-летнюю дочь. В месяц она должна платить 100 рублей, а может только 20. Но в банке идти на уступки не хотят и грозят подать в суд.

«Я не виновата, что муж умер, не успев рассчитаться»

Супруги не жили вместе около семи лет, но развод оформлять не стали. Два года назад Николай умер. Евгения, официально жена, получила наследство, а спустя три месяца после похорон позвонили из банка.

— Сначала по телефону требовали выплатить более 2 тысяч рублей — такая часть кредита осталась непогашенной. Потом стали присылать уведомления. Принесла в банк свидетельство о смерти, с того времени перестали начислять проценты за неуплату.

Женщина обратилась за помощью к родственникам и знакомым мужа, однако ни дочь и сын Николая от первого брака, ни его бывшие сослуживцы, кроме троих офицеров, ничем помочь не смогли.

— Он не любил брать деньги в долг и не виноват, что у него оказался рак лёгких. Но и моей вины в том, что муж умер, не успев рассчитаться, тоже нет, — говорит Евгения.

Живут на пособия, а продуктами помогает тётя

В месяц женщина должна платить 100 рублей. Первый платёж был в августе этого года, но Евгения деньги так и не перечислила.

— В апреле уволилась, так как полгода не платили зарплату. Я инвалид третьей группы, одна воспитываю двенадцатилетнюю дочь. Весь наш доход — пособие по потере кормильца 250 рублей и мои «инвалидные», 150 рублей. Почти все деньги уходят на коммуналку, обучение дочери в модельной школе и курсы английского. А ещё взяли два телефона в рассрочку. Холодильник пустой, продуктами помогает тётя.

Женщина не отказывается погашать кредит, но «лишних» 100 рублей у неё попросту нет. Максимум она может платить не более 20 рублей в месяц, пока не найдёт новое место работы.

— Я кондитер четвёртого разряда, меня в кафе, ресторан с руками и ногами возьмут. Часто звонят и приглашают, но из-за проблем со здоровьем отказываюсь. Перенесла шесть операций, теперь нельзя поднимать больше трёх килограмм, нагибаться, стоять возле печек. Раз в полгода нужна повторная операция, а это стоит около 500 рублей, — рассказывает Евгения.

В банке не видят оснований для рассрочки

Женщина трижды писала заявление в банк с просьбой платить по 20 рублей в месяц без увеличения общей суммы долга. И каждый раз получала отказ. В официальном ответе банк заявляет, что «не находит оснований для предоставления рассрочки по оплате задолженности по договорам». Кроме того, напоминает, что в случае непогашения задолженности будет инициировано принудительное взыскание с наследников, то есть банк обратится в суд.

Как сказал Сергей Коваль, начальник отдела взысканий задолженности физических лиц банка, где брал кредит муж Евгении, обсуждать с третьими лицами взаимоотношения между должником и банком не намерены. Сведения относятся к банковской тайне.

Евгения и дальше не собирается платить по кредиту и надеется, что в финансовом учреждении всё же пойдут на уступки.

Мнение эксперта

Валентина Сахарчук, адвокат юридической консультации Ленинского района города Гродно:

— По Гражданскому кодексу, вместе с наследством наследники получают права и обязанности, в том числе и долги. Каждый из наследников отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Если наследник принимает наследство, значит, он принимает и долговые обязательства, о которых может и не знать.

В данном случае банк действует совершенно законно. Что касается рассрочки, этот вопрос решается только по усмотрению банка. Он может подать в суд, и если женщина проиграет, могут описать имущество или запретить выезд за рубеж.

Евгении стоит собрать соответствующие документы для очередной просьбы в банк. Это могут быть справки об инвалидности, о том, что на иждивении ребёнок, что уже платит рассрочку, что никакой другой недвижимости, кроме квартиры, у неё нет. Можно встать на учёт в центре занятости.

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По данным Нацбанка, задолженность жителей Гродненской области по займам перед банками на 1 августа — 1,047 млрд рублей. Ещё год назад долг был меньше на 176 млн. Растёт и общий долг перед банками по стране: на 1 августа — 10 млрд 373,4 млн. Хотя ещё месяц назад было почти на 211 млн рублей меньше.