Самый доступный метод добиться продления жизни 12.09.2018, 15:48

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Исследование провели ученые из Йельского университета.

Оказывается, чтение книг не только делает человека более эрудированным, - данная привычка содействует укреплению здоровья и продлению жизни. Исследование ученых из Йельского университета показало: для этого достаточно ежедневно читать по 30 минут, сообщает healthinfo.ua.

Исследователи на протяжении 12 лет вели наблюдение за группой из 3 500 человек, которым было поставлено условие регулярно читать книги. Таким образом было обнаружено, что ежедневное получасовое чтение улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также дает другие позитивнее эффекты, связанные с долголетием.

«Чтение минимум 30 минут в сутки на 23% уменьшает риск ранней смерти», - рассказали авторы проекта.

Ученые связывают наблюдаемый ими эффект предотвращения ранней смерти с тем, что чтение книг делает людей более устойчивыми к стрессу. По их словам, при погружении в чтение уже через несколько минут в организме сокращается уровень напряжения, расслабляются мускулы, улучшается сердечный ритм. Нормализация артериального давления, а также работы других органов сердечно-сосудистой системы на фоне расслабленного состояния и способствует в итоге увеличению продолжительности жизни, полагают специалисты.