Кирилл Кириленко: Для меня Артем Милевский был как отец в команде 12.09.2018, 15:35

Молодой нападающий брестского «Динамо» - о том, как Милевский влиял на команду.

Молодой нападающий брестского "Динамо" Кирилл Кириленко в интервью pressball.by отметил, что примером в команде для него служил Артем Милевский.

- Как тебе вообще новый проект "Динамо-Брест"?

- Брест внес огромный вклад в белорусский футбол. Огромный респект болельщикам, потому что для нашей страны минимум семь тысяч на матче — это непривычно и необычно. В Бресте живут футболом, живут брестской командой!

- Алексей Шпилевский для тебя человек знакомый. Что можешь сказать о сложившейся ситуации?

- Спасибо, что давал шанс молодежи. К сожалению, а может и к счастью, так толком и не поработали.

- Миля или Артем Владимирович?

- Для молодежи он был Артемом Владимировичем, конечно. Мог жестко напихать. Но в повседневной жизни мог и спокойно с нами поговорить на любые темы. В каких-то моментах мы могли его ненавидеть, но он давал пинок, после которого твоя работоспособность увеличивалась. При этом сам отрабатывал по полной программе, пахал, об этом говорила его мокрая майка. Я с детства болею за киевское "Динамо", помню лучшие сезоны Милевского. Когда он пришел в брестское "Динамо", для меня это был огромный шок, мне хотелось его быстрее увидеть. Для меня он был как отец в команде. С каждым тренером у него были отличные отношения, за исключением последнего случая, о котором все читали в интернете.