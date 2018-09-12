Журналисты «Белсата» добились снятия ограничения на выезд из страны 12.09.2018, 15:55

Ольга Чайчиц

Фото: «Белсат»

Юридических оснований ограничивать их не было.

С журналистов Ольги Чайчиц и Андрея Козела, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат», сняли ограничение на выезд из страны, пишет tut.by.

«Юридических оснований ограничивать нас не было. И сегодня судоисполнитель вынуждена была отозвать запрет на выезд. Судья Дзержинского суда подтвердила, что я свободно в праве передвижения», - сообщила Чайчиц.

Напомним, журналистов постоянно штрафуют за сотрудничество с телеканалом «Белсат». Во вторник, 11 сентября, судебный исполнитель Яна Васюк вызвала Ольгу Чайчиц и Андрея Козела и сообщила им об ограничении выезда из страны.

Судебному исполнителю журналисты показали квитанции об оплате всех штрафов, на что им ответили, что невозможно проверить, вся ли сумма уплачена — так как «не работает база». Судебный исполнитель также попросила привезти все квитанции об оплате штрафов за прошлый год. При этом снять ограничение на выезд можно будет не раньше, чем заработает база, а когда это произойдет — неизвестно.