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В Британии назвали сроки соглашения по Brexit

  • 12.09.2018, 16:12

Время истекает.

Великобритания прилагает все усилия для достижения соглашения по Brexit, но время переговоров с Европейским Союзом истекает.

Об этом заявил министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд, передает Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Время истекает. Мы работаем круглосуточно, мы это понимаем. Мы будем работать в ближайшие недели и месяцы, чтобы достичь соглашения", - сказал Хэммонд парламенту.

Лидеры ЕС проведут внеочередной саммит по Brexit 13 ноября. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны могут договориться об условиях соглашения через шесть-восемь недель.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент сможет принять любое соглашение с Лондоном лишь за две недели до того, как Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019.

Европарламент также хочет голосовать только после британского парламента, чтобы избежать одобрения соглашения, которое затем может быть отвергнуто в Лондоне.

Речь идет о будущем торговли, безопасности, авиации и рыболовства между ЕС и Великобританией.


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