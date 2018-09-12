Белорусские водители объявили «Яндексу» ультиматум 7 12.09.2018, 16:22

2,918

Транспортные компании-перевозчики возмущены работой сервиса.

В июле 2018 года Uber в Беларуси стал частью сервиса "Яндекс.Такси", передает «Еврорадио». Пассажиры, которые ранее пользовались "Убером", сразу начали жаловаться на проблемы с сервисом: уровень автомобилей и качество обслуживания стали непривычно низкими, а водители часто отказывались от оплаты карточкой и требовали наличные деньги. Но позже ситуация вроде бы выправилась: стерпелось, слюбилось.

Сейчас сервисом "Яндекс.Такси" не удовлетворены транспортные компании-перевозчики, которые ранее работали с "Убер". Один из водителей рассказывает журналистам об ультиматуме, который они поставили "Яндексу". Его суть — возвращайте все, как было, потому что дальше так работать нельзя.

“Мы терпим убытки, — говорит он. — Представьте себе: касса уменьшилось в среднем на 100 рублей в день. У каждого водителя".

В нескольких транспортных компаниях журналистам ответили, что условия, которые предлагает "Яндекс.Такси", их вполне устраивают. Но представитель одного из партнеров диспетчерской службы согласился назвать пять основных пунктов, которыми больше всего недовольны перевозчики.

1. Увеличились тарифы

Сразу после объединения двух сервисов изменились тарифы, которые агрегатор предлагает перевозчикам. Сначала они были меньше, чем у Uber, однако потом система выплат осложнилось:

"В первое время поменялись тарифы. В начале якобы только 15% забирал "Яндекс.Такси" у перевозчика. Но теперь система стала намного сложнее, чем было у Uber. Я даже не смогу объяснить всех нюансов. Но из того, что я вижу, "Яндекс.Такси" теперь забирает более чем 15%, и мне даже трудно сказать, сколько именно".

2. Задержки с выплатами

"Яндекс.Такси" задерживает выплату денег перевозчикам. Такое было и при Uber, но, по словам собеседника, сейчас это стало происходить чаще. При этом сервис не дает четкой обратной связи для водителей, предлагая писать на электронную почту:

"Раньше тоже были задержки с выплатами. Но не так часто, как сейчас. Кроме этого теперь есть лимит в $200, которые ты должен набрать. Если не набираешь — выплаты не будет. Иногда выплат просто не по каким-то там причинам, а по каким — на эти вопросы никто не отвечает. Потому что толком никакой поддержки нет, все через электронную почту. В целом, российский сервис — все через одно место. Пока работаем, но большого желания продолжать сотрудничество с ними у нас нет. Но и альтернативы мы пока не видим".

3. "Яндекс.Такси" не гарантирует выплат за поездки

После объединения Uber и "Яндекс.Такси" за поездки стало можно рассчитываться не только карточкой, но и наличными. Причем способ оплаты можно было изменить во время поездки, чем пользовались некоторые хитрые пассажиры.

"Яндекс не гарантирует выплату по поездкам, по которым они не смогли снять деньги с карточки клиента. Этим пользовались некоторые пассажиры. Во время поездки они меняли условия оплаты с безналичных денег на наличные, а водитель по инерции ожидал оплату по карточке, завершал поездку и выпускал их с машины без оплаты. Так некоторые перевозчики потеряли по несколько сотен долларов".

4. Во время праздников работать невозможно

Новое мобильный приложение "Таксометр", которым пользуются водители "Яндекс.Такси" и Uber, не очень удобно:

"Мобильное приложение не очень продумано. Если рядом много людей, которые вызывают машину, он просто висит. Надо отъехать за пару километров, чтобы он начал работать. Во время праздников работать просто невозможно".

5. Не хватает технической поддержки со стороны “Яндекс.Такси”

Когда началось объединение двух сервисов, перевозчикам никто ничего особо не объяснял. Технической поддержки не хватает и сейчас, говорит собеседник:

"Переход был очень неорганизованный. Если базы объединялись, технической поддержки не было. Новое приложение глючит. Водители уходят от перевозчиков, в том числе из-за этих неоплаченных поездок. Уже отчасти мы и сами разобрались, но все стало намного сложнее и запутаннее".

"Яндекс": если что-то не устраивает – всегда можно поговорить

Журналисты спросили у компании "Яндекс", знают ли там об ультиматуме и что думать по поводу претензий со стороны перевозчиков.

Вскоре они получили ответ из пресс-службы компании:

"О таком [ультиматуме. – Прим.] не слышали. У нас постоянный диалог с партнерами. Если возникают вопросы или что-либо не устраивает, всегда можно поговорить".