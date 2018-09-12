СМИ: Синтезированного в РФ «Новичка» достаточно для уничтожения 285 миллионов человек 6 12.09.2018, 17:52

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Лишь четыре модификации отравляющего вещества были признаны в СССР удачными.

В секретной советской лаборатории в Шиханах Саратовской области были синтезированы сотни модификаций яда "Новичок", не имевшего аналогов в мире, но только четыре из них признаны удачными. Как сообщает gordonua.com, oб этом пишет российское издание "Проект".

Агенты А-230 и А-242 получены Петром Кирпичевым, А-234 (который, вероятно, в 2018 году применили против российского экс-разведчика Сергея Скрипаля) и А-232 – Владимиром Углевым.

Название "Новичок" появилось уже по окончании исследований, которые ученые-химики проводили в рамках программы министерства обороны СССР "Фолиант".

"Любой достаточно грамотный химик и даже студент-выпускник химфака при наличии соответствующего оборудования мог это сделать. Я синтезировал А-234, проработав в лаборатории всего три месяца", – рассказал Углев.

Испытания "Новичка" проводили на территории Узбекистана. Сколько всего было выпущено отравляющих веществ этого класса, неизвестно. Углев предполагает, что около 200 кг.

Ученый Вил Мирзаянов говорил, что синтезировано до 10 тонн "Новичка". Согласно подсчетам "Проекта", если взять за основу ту массу, о которой говорит Углев, то в случае с наиболее эффективными ядами А-234 и А-242, летальная концентрация которых составляет 0,01 мг на килограмм веса, этого хватит, чтобы убить свыше 285 млн человек (при средней массе тела взрослого человека 70 кг). При этом известно далеко не обо всех способах применения ядов, сказано в публикации.

"Бывший сотрудник института в разговоре с "Проектом" указал, что один из вариантов использования химиката А-242 в корне отличался от методов применения А-234 и был "отработан не только на полигоне". На уточняющие вопросы собеседник категорически отказался отвечать, заявив, что опасается за свою безопасность", – отмечает издание.

4 марта в английском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба длительное время находились в критическом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Ключевым институтом, ответственным в России за работу с "Новичком", был филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах.