Леонид Заико – Минздраву: Ребята, ну какой министр не знает, кто у него наваривает деньги? 9 12.09.2018, 18:06

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Леонид Заико

Фото: tut.by

Весь Минздрав можно смело разгонять.

Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» – о том, как искоренить коррупцию в белорусской медицине.

По мнению руководителя аналитического центра «Стратегия», инициатива белорусских чиновников о создании специальной службы внутренней безопасности для борьбы с коррупцией, это явно необдуманный шаг.

– Это детский и наивный алаверды от страдающих чиновников, – считает он. – Это просто смешно. Ребята, ну какой же министр, какой замминистра не знает, кто у него наваривает деньги? Совершенно понятно, что люди, которые это говорят, напуганы, что милиция и КГБ сравняет их с землей. Вот они и реагируют.

Видимо, в Беларуси еще с советских времен не перестали доносить друг на друга. Они думают, что если создадут какую-то свою внутреннюю «шестерочную» организацию, которая будет следить и закладывать определенных деятелей, что-то изменится. Вы только представьте, сколько нормальных людей пострадает из-за этих доносов?

По мнению собеседника, ничего подобного в Беларуси создавать не нужно. А с коррупцией разобраться можно, не потратив ни рубля бюджетных средств – достаточно проследить, где цены на лекарства завышены и разобраться почему:

– Я только что вернулся из России – так вот русские, конечно, тоже очень любят воровать, не меньше, чем белорусы. Но там лекарства, которыми лично я пользуюсь, почему-то в два раза дешевле, чем в Беларуси. Нужно, чтобы Александр Григорьевич вместе с Колей пошли в аптеку и посмотрели, какие там цены. А потом сравнили: а что там в соседних странах? И сразу будет видно, где и сколько украли.

Также Леонид Заико обращает внимание на еще одну потенциально коррупционную схему, которая уже не первый год используется в Беларуси.

– За границей многие лекарства продаются без рецепта. А у нас действует система, способствующая жульничеству... Они сначала закупают определенные лекарства, по своим «коммерческим» интересам, а потом Минздрав рекомендует врачам, какие лекарства следует выписывать в случае какой-то болезни. И только по рецепту отпускать. Вот вам и коррупционная схема, на которой зарабатывают большие деньги.

Я вам приведу в пример одну историю из личной жизни. Когда от онкологии умирал близкий мне человек, тогда, пять лет назад, появилось лекарство. Тогда оно производилось только в Японии и Австрии, и стоило пять тысяч евро. Так вот в Беларуси это лекарство невозможно было купить, поскольку оно не было сертифицировано! И мне пришлось просить своих знакомых в Германии, чтобы те его привезли. Они везли лекарство через границу, перекрестившись.

После этого случая мне стало понятно, что вся белорусская фармацевтическая политика – полная ерунда. Это издевательство над людьми. И весь Минздрав можно смело разгонять... А то, что они какие-то внутренние службы будут создавать – ребята, просто посмотрите внимательно зеркало, – подытожил Леонид Заико.