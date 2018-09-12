Шведские активисты подали иск против «Северного потока – 2» 12.09.2018, 18:14

Фото: Sergey Guneev

Активисты требуют остановить строительство газопровода.

Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Швеции, сообщили ria.ru активисты.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода "Северный поток — 2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море", — говорится в сообщении организации.

Как уточняет ClientEarth, строительство газопровода в Швеции включает в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском днем после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Это уже второй иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии.