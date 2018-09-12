ОПЕК предсказала снижение спроса на нефть 1 12.09.2018, 18:43

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на будущий год.

В августе добыча нефти 15 странами-членами ОПЕК увеличилась на 278 тыс. баррелей в день, до 32,56 млн баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном докладе организации. Лидерами роста стали Ливия, Ирак и Нигерия, передает РБК.

ОПЕК второй месяц подряд снижает свой прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за проблем в развивающихся странах, роста долговой нагрузки и торговых споров, что несет угрозу торможения мировой экономики. Рост мирового спроса на нефть, по последним предположениям аналитиков организации, составит 1,41 млн баррелей в сутки. Это на 20 тыс. баррелей ниже предыдущей оценки.

В тоже время оценки поставок нефти странами за пределами ОПЕК в 2019 году выросли на 20 тыс. баррелей в день (до 2,15 млн баррелей в день). Это уменьшает пространство маневра для стран-членов ОПЕК, которые наращивают добычу для компенсации ее потерь в Венесуэле и Иране.

ОПЕК в конце июня договорилась о поднятии общего объема добычи на 1 млн баррелей в день, в том числе из-за давления со стороны США, которые требовали снизить цены.

Сегодня на нефтяные котировки серьезное влияние оказывает информация о снижении, по данным Американского институт нефти, запасов сырой нефти в США на 8,6 млн баррелей. При этом Министерство энергетики страны накануне пересмотрело прогноз добычи нефти в США на 2018 год. Он снижен до 10,66 млн баррелей в сутки (ранее 10,68 млн баррелей в сутки). Прогноз на 2019 год ухудшен до 11,5 млн с 11,7 млн баррелей в сутки.

На котировки также оказывает влияние движение урагана Флоренс, надвигающегося на Северную Каролину, По последней информации он должен достигнуть берегов США рано утром в субботу. Некоторые прогнозы предполагают, что ураган может повредить нефтепроводы, доставляющие нефть на восток страны, из Хьюстона в Нью-Йорк. С побережья эвакуированы около 1 млн человек, в регионе ожидается до 75 см осадков.