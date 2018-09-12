Сергей Лозница предложил послать самолет ООН для спасения Сенцова 12.09.2018, 18:57

Сергей Лозница

На фестивале в Торонто прошла встреча под хэштегом #Save Oleg Sentsov.

«Дорогой Олег! Приветствуем Вас из Торонто, где проходит Международный Кинофестиваль. Мы поддерживаем Вас и надеемся, что Вы будете с нами на фестивале в следующем году».

Открытки с таким текстом на русском языке фестивальные волонтеры раздавали участникам встречи, которая 11 сентября прошла в Торонто в Студии имени Гленна Гульда на Фронт-стрит. Получателем указан Олег Геннадьевич Сенцов, 1976 года рождения, а его адресом – исправительная колония в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает 20-летний срок по сфабрикованному обвинению. Организаторы встречи просили всех отправлять эти открытки, видимо, полагая, что вода камень точит. Вместе с тем они подчеркивали, что не строят никаких иллюзий относительно шансов Сенцова на освобождение, передает «Голос Америки».

Сергей Лозница на Международном кинофестивале в Торонто

Фото Олега Сулькина

Участники дискуссии, украинский режиссер Сергей Лозница, представительницы организаций Human Rights Watch Таня Купер (Tanya Cooper) и PEN American Center Полина Ковалева (Polina Kovaleva) выразили острую озабоченность состоянием здоровья Олега, ведущего беспрецедентно долгую голодовку.

Сергей Лозница

На проходящем в Торонто кинофестивале (сокращенно TIFF) показываются два фильма Сергея Лозницы. Игровая картина «Донбасс» погружает в фантасмагорическую реальность на территории Восточной Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами. А документальная лента «Процесс» (The Trial) представляет собой монтаж архивных съемок крупного сталинского судилища по делу «Промпартии» в конце 1930 года, своего рода провозвестника Большого Террора 1937 года.

Взяв для примера свой фильм о деле «Промпартии», Лозница сравнил ситуацию тогда и теперь. «Нынешняя власть России хочет вернуться в 30-е годы, когда царил полный юридический и судебный беспредел, – сказал Лозница, переходивший с русского на английский. – Пример этому – процесс Олега Сенцова, и не только он один. Тогда, в сталинскую эпоху судили невинных людей и оказывали на них жесткое физическое и моральное давление, чтобы они оговорили себя и других. Разница с 30-ми годами в том, что сегодня никто не согласен играть навязанную властью роль. Люди не готовы верить в справедливость суда и не готовы радоваться, как тогда, свирепым приговорам. Случай Сенцова не единственный. Они (власти России) пытаются создавать такие шоу, как в 30-е годы. Но пока что у них не получается».

Сергея Лозницу спросили: почему Путин так одержим захватом Крыма?

«Он одержим, в целом, проблемой Украины, – сказал он. – Меня в этой связи удивляет спокойствие европейских лидеров. Если бы они внимательно слушали Мюнхенскую речь Путина 2007 года, то обратили бы внимание, что Путин дал понять, что не считает Украину суверенным государством. Крым оказался легкой добычей, и Путин мимо нее не прошел. Донбасс и Луганск также были удобны для захвата, там степи, нет лесов, так что партизанское движение маловероятно. Нынешняя политика России в отношении крымских татар – прямое продолжение сталинской политики, когда их в массовом порядке выселяли в Сибирь. Война на Донбассе была бы невозможна, если бы не военное вмешательство России».

Таня Купер рассказала о поездке представителей Human Rights Watch в Крым.

«Мы получили прямые свидетельства репрессий в отношении тех, кто выступает против российской оккупации Крыма, – отметила Таня Купер. – У нас есть факты применения пыток в отношении оппонентов нынешней власти. Мы также стали свидетелями полнейшего уничтожения независимости СМИ в Крыму. Там нет никаких возможностей для свободного обмена мнениями. Именно об этом говорил Олег Сенцов, когда его арестовали по ложному обвинению. В прошлом году я побывала дважды а Крыму и, по моим ощущениям, атмосфера репрессий и страха стала еще более ощутимой. Положение украинских активистов в Крыму стало еще более тяжелым. Их запугивают, арестовывают, избивают. Очень сложно живется крымским татарам. Фактически происходит полное «дежа вю», повторение того, что было при советской власти. Их арестовывают по обвинениям в терроризме и сепаратизме. Раскручивая дело Сенцова, власти показывают: вот так будет со всеми, кто выступает против нашей политики».

«Решающим годом стал год 2014-й, – сказала представительница PEN American Center Полина Ковалева, – тогда многие мыслящие люди стали уезжать из России. В то же время нужно понимать, что многие в России продолжают поддерживать политику Путина, гордятся «возвращением Крыма». Пропаганда работает эффективно. Протестов фактически нет. А есть один Олег Сенцов. Он является символом тех украинцев, которые протестуют против аннексии Крыма, одновременно, он является символом тех русских, которые выступают против политики Путина. Он прошел через ужасные испытания, мне приходилось читать описания пыток, применявшихся к нему. И он не сломался, не изменил своим принципам, не признал вину. Он настоящий герой, он уже вошел в современную историю России, которую можно теперь делить на периоды до Сенцова и после Сенцова».

Таня Купер напомнила причину голодовки, объявленной Сенцовым. Он требует от российских властей выпустить из тюрем 64 украинских политзаключенных. «Кремль в деле Сенцова проявляет исключительную жестокость, – подчеркнула Таня Купер. – Они разрушают человеческие жизни, чтобы люди молчали, боялись говорить правду. Поэтому так важно, чтобы мы усиливали давление на наши правительства, используя все возможные механизмы воздействия на российские власти. И не нужно принимать на веру все увертки и ложь, к которым те прибегают».

«Ситуация критическая, – заявил Сергей Лозница. – Тысячи общественных деятелей, кинематографистов, ученых, писателей Европы и других континентов выступили в поддержку Олега Сенцова. Принимаются резолюции, пишутся коллективные письма протеста. ООН выглядит просто смешно. Это как если обсуждать случаи каннибализма и ограничиться только принятием осуждающей резолюции. Сейчас время действий. Давайте вспомним момент в истории, когда Советский Союз объявил блокаду Западного Берлина. Тогда американцы организовали воздушный мост, посылая туда сотни самолетов с продовольствием и медикаментами. Летчики не знали, будут ли русские их сбивать. И этот воздушный мост спас Западный Берлин. Полагаю, что нужно послать самолет с медиками и направить его в ближайший к месту заключения Сенцова аэропорт».

По завершении встречи корреспондент «Голоса Америки» попросил Сергея Лозницу разъяснить предложение об отправке самолета для спасения Сенцова.

«Лучше всего, если бы эту миссию взяла на себя ООН, – сказал Лозница. – Не будет же Россия сбивать самолет ООН! Пора делать что-то конкретное».