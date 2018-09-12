Иван Маевский: В Лиге наций все зависит от нас 12.09.2018, 19:02

Иван Маевский

Полузащитник сборной Беларуси подвел итог матча с Молдовой (0:0).

– Боевой матч. После 0:4 от Люксембурга, Молдова хотела реабилитироваться дома. Было много борьбы, обе команды не хотели проигрывать. 0:0 – более-менее закономерный результат.

– Вы практически в одиночку держали всю опорную зону. Тяжело было?

– Проблем с объемом работы не было. Я привык к этой позиции, в клубе играю схожим образом. К тому же была взаимозаменяемость.

– Чего не хватило для гола?

– Не хватило удачи впереди. Неплохие моменты были. Где-то подвела реализация. Еще четыре тура впереди. В Лиге наций все зависит от нас, – цитирует Маевского «Трибуна».

Напомним, после двух туров сборная Беларуси занимает второе место в своей группе, набрав 4 очка. Лидирует Люксембург, одержавший две победы в двух встречах.