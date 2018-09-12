Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы2
- 12.09.2018, 20:04
Указ американского президента разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы в США.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, ответственным грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США, передает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Также гражданам США запрещены инвестиции в компании, попавшие под ограничения.
Минфину США и Госдепартаменту предписано ввести ограничения против «стран и других акторов, ответственных за вмешательство в выборы в США».
О подготовке нового пакета ограничительных мер ранее сообщали знакомые с ситуацией источники агентства, а также собеседники газеты The Wall Street Journal. Они отмечали, что эти санкции могут вводиться против как физических, так и юридических лиц.