Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы 2 12.09.2018, 20:04

Указ американского президента разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, ответственным грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США, передает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Также гражданам США запрещены инвестиции в компании, попавшие под ограничения.

Минфину США и Госдепартаменту предписано ввести ограничения против «стран и других акторов, ответственных за вмешательство в выборы в США».

О подготовке нового пакета ограничительных мер ранее сообщали знакомые с ситуацией источники агентства, а также собеседники газеты The Wall Street Journal. Они отмечали, что эти санкции могут вводиться против как физических, так и юридических лиц.