Белорусская православная церковь поддержала позицию РПЦ по Украине 12.09.2018, 20:15

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БПЦ выразила протест действиям Константинопольского патриархата.

Синод Белорусской православной церкви «единогласно и единодушно» поддержал позицию Русской православной церкви по поводу назначения Константинопольским патриархатом двух экзархов в Киев. Соответствующее обращение размещено на сайте БПЦ.

В обращении также отмечается, что БПЦ выражает протест действиям Константинопольского патриархата и расценивает это как «агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства».

Синод выражает всестороннюю поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и указывает на неразрывное духовное единство православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, «чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели», говорится в обращении.