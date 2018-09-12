Ископаемое

Ископаемое1
- Петр Межурицкий, kasparov.ru
- 12.09.2018, 20:19
Когда-нибудь, глядишь, и самого Золотова таким же образом на дебаты доставят.
Это я о директоре Росгвардии Викторе Золотове, чей подлейший вызов Алексея Навального на якобы дуэль опубликован на Youtube.
Текст подлый, потому что составлен по образцам самых гнусных газетных наветов сталинско-брежневских времен.
То, что Золотов в качестве образцов приемлемого для себя литературного стиля выбрал творческие наработки паскудников-пачкунов, поднаторевших на травле писателей и ученых России, ничуть меня не удивляет.
Этих деятелей, а-ля явленный пером Булгакова критик Латунский, чью скромную по нынешним, зотовским, временам обитель профессионального лицемера и клеветника в ярости разгромила Маргарита, Россия знала во все времена.
В мое время они публиковали статьи об "окололитературном трутне" Иосифе Бродском, "литературном власовце" Солженицыне, "предателе" Сахарове, "отщепенце" Ростроповиче.
Нынче Золотов не стесняется в куда более распущенных выражениях, благо его интеллект это ему позволяет.
И, в конце концов, окончательно забыв об офицерской чести, если она у него когда-то была — а зачем она директорам таких структур, как Росгвардия или СС, — Зотов вызывает Алексея Навального на ринг или на татами, обещая сделать из него отбивную.
Знает ли Золотов, что его шеф не принял вызов Алексея Навального и не вышел против него на политические дебаты, хотя уважающий себя кандидат в президенты просто не мог бы так поступить?
Может быть, Золотов выйдет против Навального на политические дебаты?
Нет?
Тогда, может быть, вдвоем на одного?
Золотов с Путиным против Навального?
Или якобы офицерская честь не позволяет?
Только ведь не трудно догадаться, что это за "офицерская честь".
Тупая, бесстыдная, ископаемая власть сегодня в России.
И с каждым днем все бесстыдней, все ископаемей.
Хамская брутальность Жириновского, разыгрываемая этим деятелем тридцать лет в качестве политической клоунады на потребу маргинальному электорату, превратилась в фирменный знак топового российского политика, в основной стиль пропагандистского официоза, как это было в гитлеровской Германии.
Путин начинал с выражения "мочить в сортире" в адрес убийц мирных граждан. Теперь эта доктрина распространяется на самих мирных граждан, для чего, собственно, и создана Росгвардия.
А коли так, то, пожалуй, и я, и директор Росгвардии Золотов уже поотстали от жизни. Не приспособились еще к новой российской реальности, в которой оказалась окончательно стерта грань между методами управления Чеченской Республикой и всей остальной Россией.
Пожалуй, Золотов может смело вызывать Навального на теледебаты для начала на Грозненском ТВ, а может быть, сразу и на Первом общероссийском, поскольку его дирекция давно для чего-то подобного созрела.
Студию можно стилизовать под кабинет следователя НКВД и в назидание избирателям провести дебаты, подобные тем, которые в подобных кабинетах велись с Вавиловым, Бабелем, Мейерхольдом, Королёвым. Да хоть с Блюхером и Тухачевским.
Зачем еще какие-то дуэли выдумывать, невольно порождая в народе воспоминания о временах, когда в ходу и впрямь еще были честь и достоинство?
Тут аппарат Золотова (или кто надоумил директора Росгвардии с подлейшим вызовом выступить) явно чего-то недоработал.
Вызвать гада-оппонента по повестке на теледебаты, а еще лучше ночью прямо из квартиры забрать.
Чтоб все эти навальные тряслись в ожидании приглашения на ТВ.
А когда-нибудь, глядишь, и самого Золотова таким же образом на дебаты доставят.
Это уж само собой, стоит только вспомнить о судьбах ягод-ежовых, которых вышеупомянутый Золотов почему-то в своем вызове не упомянул.
Петр Межурицкий, kasparov.ru