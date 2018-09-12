Ископаемое 1 Петр Межурицкий, kasparov.ru

12.09.2018, 20:19

Петр Межурицкий

Когда-нибудь, глядишь, и самого Золотова таким же образом на дебаты доставят.

Это я о директоре Росгвардии Викторе Золотове, чей подлейший вызов Алексея Навального на якобы дуэль опубликован на Youtube.

Текст подлый, потому что составлен по образцам самых гнусных газетных наветов сталинско-брежневских времен.

То, что Золотов в качестве образцов приемлемого для себя литературного стиля выбрал творческие наработки паскудников-пачкунов, поднаторевших на травле писателей и ученых России, ничуть меня не удивляет.

Этих деятелей, а-ля явленный пером Булгакова критик Латунский, чью скромную по нынешним, зотовским, временам обитель профессионального лицемера и клеветника в ярости разгромила Маргарита, Россия знала во все времена.

В мое время они публиковали статьи об "окололитературном трутне" Иосифе Бродском, "литературном власовце" Солженицыне, "предателе" Сахарове, "отщепенце" Ростроповиче.

Нынче Золотов не стесняется в куда более распущенных выражениях, благо его интеллект это ему позволяет.

И, в конце концов, окончательно забыв об офицерской чести, если она у него когда-то была — а зачем она директорам таких структур, как Росгвардия или СС, — Зотов вызывает Алексея Навального на ринг или на татами, обещая сделать из него отбивную.

Знает ли Золотов, что его шеф не принял вызов Алексея Навального и не вышел против него на политические дебаты, хотя уважающий себя кандидат в президенты просто не мог бы так поступить?

Может быть, Золотов выйдет против Навального на политические дебаты?

Нет?

Тогда, может быть, вдвоем на одного?

Золотов с Путиным против Навального?

Или якобы офицерская честь не позволяет?

Только ведь не трудно догадаться, что это за "офицерская честь".

Тупая, бесстыдная, ископаемая власть сегодня в России.

И с каждым днем все бесстыдней, все ископаемей.

Хамская брутальность Жириновского, разыгрываемая этим деятелем тридцать лет в качестве политической клоунады на потребу маргинальному электорату, превратилась в фирменный знак топового российского политика, в основной стиль пропагандистского официоза, как это было в гитлеровской Германии.

Путин начинал с выражения "мочить в сортире" в адрес убийц мирных граждан. Теперь эта доктрина распространяется на самих мирных граждан, для чего, собственно, и создана Росгвардия.

А коли так, то, пожалуй, и я, и директор Росгвардии Золотов уже поотстали от жизни. Не приспособились еще к новой российской реальности, в которой оказалась окончательно стерта грань между методами управления Чеченской Республикой и всей остальной Россией.

Пожалуй, Золотов может смело вызывать Навального на теледебаты для начала на Грозненском ТВ, а может быть, сразу и на Первом общероссийском, поскольку его дирекция давно для чего-то подобного созрела.

Студию можно стилизовать под кабинет следователя НКВД и в назидание избирателям провести дебаты, подобные тем, которые в подобных кабинетах велись с Вавиловым, Бабелем, Мейерхольдом, Королёвым. Да хоть с Блюхером и Тухачевским.

Зачем еще какие-то дуэли выдумывать, невольно порождая в народе воспоминания о временах, когда в ходу и впрямь еще были честь и достоинство?

Тут аппарат Золотова (или кто надоумил директора Росгвардии с подлейшим вызовом выступить) явно чего-то недоработал.

Вызвать гада-оппонента по повестке на теледебаты, а еще лучше ночью прямо из квартиры забрать.

Чтоб все эти навальные тряслись в ожидании приглашения на ТВ.

А когда-нибудь, глядишь, и самого Золотова таким же образом на дебаты доставят.

Это уж само собой, стоит только вспомнить о судьбах ягод-ежовых, которых вышеупомянутый Золотов почему-то в своем вызове не упомянул.

Петр Межурицкий, kasparov.ru