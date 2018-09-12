МИД Польши подготовил для предпринимателей справочник по Brexit 12.09.2018, 20:49

Справочник по Brexit призван помочь польским бизнесменам.

Доступный в интернете справочник по брекситу призван помочь польским бизнесменам подготовиться к возможным сценариям выхода Великобритании из состава Европейского Союза, передает «Радио Польша».

По данным польского министерства предпринимательства и технологий, в настоящее время более 5,7 тыс. польских компаний экспортируют товары и услуги в Великобританию.

Брексит может, однако, на практике затронуть больше польских предпринимателей, прежде всего подрядчиков британских компаний. Вице-министр предпринимательства и технологий Марцин Оцепа подчеркивает, что Великобритания является для Польши одним из важнейших торговых партнеров:

«Великобритания является для Польши третьим по величине рынком сбыта товаров и услуг. Занимает второе место по импорту сельхозпродукции из Польши. Нашей страной зафиксировано положительное сальдо товарооборота, объемы которого за первые 6 месяцев этого года составили 4 млрд евро».

По официальным данным, в настоящее время в Великобритании работает около 40 тыс. польских фирм.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем по брекситу начались в июне 2017 года. Стороны согласовали дату выхода Великобритании из состава ЕС - 29 марта 2019 года. В конце этого года британский парламент должен одобрить соглашение об окончательных условиях брексита.