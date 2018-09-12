На Восточное побережье США надвигается жестокий ураган «Флоренс» 3 12.09.2018, 21:09

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Ураган может вызвать наводнения в Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии.

Чрезвычайные службы призывают жителей юго-восточного побережья США поскорее завершить подготовку к надвигающемуся урагану «Флоренс» (Florence). Как ожидается, шторм обрушится на побережье на этой неделе, принеся с собой мощные ветры и проливные дожди, которые могут создать угрозу для жизни, передает «Голос Америки».

В настоящий момент урагану «Флоренс» присвоена 4-я категория. Максимальная стабильная скорость ветра составляет 215 км/ч. Синоптики полагают, что сила урагана вряд ли сильно изменится до того момента, как он достигнет побережья у границы между Северной и Южной Каролиной.

По последним данным, ураган находился на расстоянии 855 км к юго-западу от песчаной косы Кейп-Фир в Северной Каролине. Национальный центр по ураганам в среду предупредил: «Как ожидается, приблизившись к побережью США, «Флоренс» достигнет уровня мощного опасного урагана».

«Это не будет скользящим ударом», – сказал в среду Джефф Байард из Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Байард вновь призвал жителей опасных зон внимательно отнестись к предупреждениям, содержащим рекомендации эвакуироваться или переждать стихийное бедствие в укрытии. «В нашей работе будут перебои, – отметил он. – Прекратится подача электричества. Будет повреждена инфраструктура. Дома будут повреждены или разрушены. Таким образом, повторяю, время действовать уже наступило».

Особое беспокойство вызывает вероятность того, что ураган задержится над сушей и принесет мощные проливные дожди в Северную Каролину, Южную Каролину и Вирджинию. Именно это произошло в прошлом году, когда во время урагана «Харви» на Хьюстон, штат Техас, обрушилось более 150 см дождя.

В Национальном центре по ураганам полагают, что количество дождевых осадков от урагана «Флоренс» составит от 50 до 75 см, а в некоторых районах – до 102 см.

Из-за пресыщения почвы влагой и мощных ветров могут начать рушиться деревья, и регион может на несколько недель остаться без электричества.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова к урагану «как никто».

«Мы с этим справимся. Мы готовы. Мы во всеоружии», – сказал в среду Трамп, выступая перед Белым домом.

«Мы полностью подготовлены. Продовольствие, медикаменты – все, что только можно представить. Мы готовы», – написал он в «Твиттере».

Президент подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине и Вирджинии, что позволит штатам получить федеральное финансирование и ресурсы. Он также призвал жителей районов, по которым пройдет ураган, эвакуироваться. «Не шутите с ним. Это крупный ураган», – подчеркнул он.

На данный момент свои дома покинули миллион жителей побережья Северной и Южной Каролин и южной части Вирджинии. Некоторые столкнулись с нехваткой бензина на заправочных станциях. Те, кто решил остаться дома, опустошают полки магазинов, запасаясь предметами первой необходимости.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер напрямую обратился к жителям, которые решили не эвакуироваться: «Этот ураган – монстр. Он огромен и очень жесток. Таких волн и ветров, какие принесет этот шторм, вы еще не видели. Даже если вам уже приходилось переживать ураганы, здесь ситуация другая. Не рискуйте жизнью».

Эксперты считают, что «Флоренс» станет самым мощным ураганом на этом побережье более чем за 60 лет.

В некоторых районах, где не объявлено предупреждение об урагане, объявлено предупреждение о тропическом шторме и штормовых волнах. Это значит, что там могут начаться опасные наводнения.