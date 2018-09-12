Чиновница, сделавшая в обращении около сотни ошибок: «Это не я отправляла» 10 12.09.2018, 21:19

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Ольга Дрочан объяснила, как подписала документ, в котором почти 100 ошибок.

Документом, который невозможно прочитать с первого раза, поделилась в соцсетях минчанка Виктория Шаблинская. Вместе с инициативной группой из Боровлян девушка хотела зарегистрировать общественное объединение, но им трижды отказали. Тогда жители решили обратиться в суд, пишет kp.by.

- Не особо верили в результат, но рассчитывали на шоу. И мы его получили, - рассказывает Виктория.

На заседании суда коллеги Виктории сфотографировали документ: с подписями и официальным «Зацвярджаю». Но о значении слов в официальном документе можно только догадываться. Кроме орфографических ошибок, в словах неожиданно появляются символы. Всего на неполной странице около сотни ошибок.

- Наше устное заявление о том, что документ не составлен ни на одном из государственных языков Беларуси, как и все другие наши доводы, суд проигнорировал, - поделилась Виктория.

«Комсомольская правда» связалась с главным специалистом отдела регистрации субъектов хозяйствования и общественных организаций Ольгой Дрочан. Ее подпись стоит в документе. Правда, ее должность там звучит немного иначе: гало$шы спецыял1ст аддзела рэпстрацы1 суб’ектау гаспадарання і грамадсшх аргашзацый.

- Это не я отправляла, - ответила Ольга на вопрос о том, как могла подписать документ с сотней ошибок.

- Но подпись стоит ваша.

- Да, подпись моя. Но я подписывала оригинал, в котором не было ошибок. А вы видели сканированный документ. Это техническая ошибка. Кто его сканировал, я не знаю.

По ошибкам и опискам понятно: документ действительно отсканировали. А в программе, которая переводит картинку в текст, не было белорусского языка.