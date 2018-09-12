Apple представила новые iPhone 12.09.2018, 21:52

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Американская компания представила три новые модели смартфона.

В среду 12 сентября Apple провела очередную презентацию новых продуктов, которая прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино, Калифорния. Презентацию показывали в видео-трансляции компании.

Компания представила три новые модели iPhone. iPhone Xs Max — самая большая в линейке iPhone модель с экраном 6,5 дюймов — разрешением 2688x1242 пикселей, тем не менее, размер самого устройства не превосходит iPhone 8. Еще одна модель — iPhone Xs — обладает экраном 5,8 дюймов, 2436x1125 пикселей. Наконец, Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone Xr. Все три версии оснащены процессором A12, разработанным Apple. Этот процессор работает на 30% быстрее, чем его предшественник, и способен обрабатывать 12 трлн операций в секунду, передает РБК.

Устройства оснащены функцией распознавания лица. У аппаратов нет кнопки home (домой), они управляются с помощью системы жестов — боковой кнопки, кнопок изменения громкости и различных смахиваний по экрану.

Помимо смартфонов компания представила новую модель «умных часов» Apple Watch 4, обладающую «безрамочным» дизайном экрана. Часы также оснащены специальным сенсором для электрокардиографии, позволяющим более внимательно отслеживать сердечный ритм и самостоятельно составлять электрокардиограмму — устройство оповещает пользователя, если его сердечный ритм становится слишком высоким или нестабильным. Кроме того, устройство способно определить, если владелец пострадал от сильного падения. В таком случае, часы предложат вызвать скорую помощь. Apple Watch 4 работают на базе анонсированной в начале 2018 года операционной системы watchOS 5, которая умещает в себя функции отслеживания процесса тренировки, обмена сообщениями в режиме рации, подкасты и новости.

Компания также презентовала новые беспроводные наушники AirPods 2, с помощью которых теперь можно вызывать голосового помощника Siri. У Apple также появилось беспроводное зарядное устройство AirPower.

Дорогой производитель

В третьем квартале 2018 финансового года (закончился 30 июня) выручка Apple Inc. выросла на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила $53,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 32%, до $11,5 млрд. По прогнозу компании, в четвертом квартале ее выручка должна возрасти до $60-62 млрд. Впрочем, аналитики ожидают, что показатель будет скромнее — $59,4 млрд.

Последние три смартфона от Apple — iPhone X, 8 и 8 Plus — обеспечили компании 54% от числа всех продаж iPhone в третьем квартале, говорилось в последнем отчете Consumer Intelligence Research Partners. Самой популярной была модель iPhone 8 — 24% от всех продаж смартфонов Apple пришлось именно на нее.

В начале августа 2018 года на фоне хорошей квартальной отчетности рыночная капитализация Apple Inc. превысила $1 трлн. По данным биржи NASDAQ, она составила $1,006 трлн.

Несмотря на достигнутую компанией отметку в $1 трлн, аналитики считают акции Apple достаточно дешевыми, сообщало агентство Reuters. По словам аналитика Monness Crespi Hardt Брайана Уайта, акции Apple являются одними из самых недооцененных в мире. Управляющий партнер Gullane Capital LLC Трип Миллер считает, что это происходит из-за того, что большая часть дохода Apple зависит от одного единственного продукта. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что капитализация в $1 трлн — это лишь этап на пути развития компании, и по разным оценкам опрошенных Reuters аналитиков, к концу года акции Apple могут подорожать до $218,5, $220 или даже $275. Последний вариант значил бы рост капитализации компании до $1,3 трлн.