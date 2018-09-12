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В Украине проведут информкомпании о вступлении в НАТО и ЕС

  • 12.09.2018, 22:10

Украинцам разъяснят вопросы о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

До конца 2018 года в Украине будут проведены четыре информационные компании, во время которых в течение которых населению будут разъяснять вопросы о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 12 сентября, со ссылкой на председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олега Наливайко.

"Запланирован ряд содержательных мероприятий на выполнение уже утвержденных Кабинетом министров мер по европейской и евроатлантической интеграции. До конца года будут проведены четыре информационные кампании", – сказал Наливайко во время презентации исследования по осведомленности общественности о государственной политике в сфере интеграции Украины.

Напомним, около 42% украинцев считают членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 11 сентября.


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